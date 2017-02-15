81 kilo metamfetamin ele geçirildi

ADANA'DA bir araçta 81 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Polis ekipleri, yaptıkları istihbari çalışma sonucu D-400 karayolu Çimento Kavşağı'nda bir aracı durdurdu. Ekipler, araçta yaptıkları aramada 3 büyük poşet içerisinde 79 paket halinde 81 kilogram metamfetamin ele geçirdi; bir kişi gözaltına alındı.

TEK SEFERDE ELE GEÇİRİLEN EN BÜYÜK MİKTAR

Emniyet kaynakları, metamfetaminin yurt içinde tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğunu, operasyonların devam ettiğini kaydetti.

BAĞIMLILIK YAPAN MADDE

En tehlikeli uyuşturucu olan metamfetamin (kristal meth), uyarıcı ve halüsinasyon özelliği olan sentetik bir madde. Birçok uyarıcı gibi, 6-24 saat süren güçlü özelilğe sahip olan madde bağımlılık yapma özelilğine sahip.