5 yıldızlı oteller doldu

RUS turizm haber portalı TourDom.Ru'nun tur operatörlerine ve acente zincirlerine dayandırarak verdiği habere göre, Rusların en çok tercih ettiği Antalya otellerinin büyük bir kısmın neredeyse tamamen dolmuş durumda. Haberde konuya ilişkin Pegas'ın ''Satışları durdurma noktasına gelen oteller var'' açıklamasına yer verildi.

BU OTELLER TEMMUZ ORTASINA KADAR DOLU

Haberde yer verilen detaylara göre, Alanya Concordia Celes Beach 5 *, Armas Labada Hotel 5 *, Sea Planet Resort 5 *, Queen's Park Resort Goynuk 5 *, Alanya Justiniano Club Park Conti 5 *, Alanya Justiniano Deluxe Resort 5 *, Theodora Trendy Lara 5 *, Maxx Royal Belek Spa 5 *, ve Limak otelleri neredeyse tamamen dolmuş durumda. NTK Intourist Genel Müdürü Sergey Tolchin konuya ilişkin olarak şu bilgileri veriyor: “Yakın tarihlere kadar ne en ünlü ne de en pahalı oteller satılıyordu. Önemli bir satış derinliğine ulaşan oteller, fiyat-kalite dengesine sahip popüler otellerdi. Temmuz ayı ve hatta daha ilerisi için oluşan/oluşacak bu tablo son derece normal. Bu, pazarın normal bir satış evresine döndüğünü gösteriyor. Antalya'ya dönük uçak dolulukları yüksek ve boş koltuk bulmak oldukça zor. Moskova'dabn ve çevrelerinden giden uçaklar neredeyse tamamen dolu.”

‘DOLULUKTA İÇ PAZARIN DA ETKİSİ VAR’

Otellerdeki yüksek doluluğun bayram sonrası hareketlenen iç pazarla da ilgili olduğu belirtilen haberde, TBS Group'un özellikle eylül ayına dönük satışlarda ciddi bir artış olduğuna ilişkin değerlendirmesine de yer verildi.