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300 bin emekli Alanya’da tatil yapacak

Türkiye Emekliler Derneğinin (TÜED) seyahat etme kabiliyetine sahip 300 bin üyesi Alanya’da tatil yapacak

300 bin emekli Alanya’da tatil yapacak

Türkiye Emekliler Derneğinin (TÜED) seyahat etme kabiliyetine sahip 300 bin üyesi Alanya’da tatil yapacak

24 Mart 2017 Cuma 13:32
300 bin emekli Alanya’da tatil yapacak
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TÜRKİYE genelinde yaklaşık 900 bin üyesi bulunan TÜED organizasyonuyla derneğe üye emekliler kış ve bahar aylarında Alanya’da tatil yapacak. 20 kişilik ilk kafile 27 Mart tarihinde Gazipaşa-Alanya Havalimanı üzerinden Alanya’ya gelecek. Türkiye’de emekli potansiyelinin çok büyük olduğunu söyleyen organizasyon sorumlusu Çiğdem Taşar, TÜED’e üye olan 900 bin emeklinin içinde 300 bin seyahat etme kabiliyetine sahip, uzun yürüyüşler yapabilen grubun bulunduğunu söyledi. 
Taşar, "Avrupalıların tam aksine ülkemizde emekli olan bireylerin büyük kısmı akraba ziyaretleri dışında tatil kültürüne sahip değil. İmkanların oluşması durumunda farklı coğrafyaları keşfetme, yöreler ve kültürler tanıma konularında inanılmaz istekleri var. Buradan yola çıkarak emeklilerimize özel çok uygun fiyatlarla organizasyonlar hazırladık. İlk kafilemiz 27-31 Mart tarihleri arasında Alanya’da olacak. Emeklilerimiz Alanya Kalesi, Dim Çayı ve astım hastalığına iyi gelen Damlataş Mağarası başta olmak üzere Akdeniz’in güzellikleriyle tanışacak" dedi.

"İç pazar hedefi yüzde 25"
Bu yıl Rusya ve Rus dili konuşan ülkelerden ağırlıklı rezervasyon aldıklarını söyleyen Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili ise "Yabancı pazarlar kadar iç pazar da bizler için önemli. Büyük ölçekte bağlı olduğunuz bir pazarın global dengelerin bozulması sonucu bir anda nasıl kaybolabileceğini geçtiğimiz yıllarda deneyimledik. Bu sebeple alternatif pazarların ve ürünlerin her zaman elinizde bulunması ve sürdürülebilir turizm için iç pazardan ortalama yüzde 25 seviyesinde pay almanız gerekir" diye konuştu.

 
 

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Anahtar Kelimeler:
EmekliAlanyaTürkiye Emekliler DerneğiTÜED
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