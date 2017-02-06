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'2016'nın kazanımı yerli turist'

TÜİK "Hanehalkı Yurtiçi Turizm III. Çeyrek" verilerini açıkladı. TÜRSAB Alanya BYK Başkanı Çavuşoğlu "2016'da en büyük kazanımımız yerli turist oldu" dedi

'2016'nın kazanımı yerli turist'

TÜİK "Hanehalkı Yurtiçi Turizm III. Çeyrek" verilerini açıkladı. TÜRSAB Alanya BYK Başkanı Çavuşoğlu "2016'da en büyük kazanımımız yerli turist oldu" dedi

06 Şubat 2017 Pazartesi 21:20
'2016'nın kazanımı yerli turist'
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, temmuz, ağustos ve eylül aylarından oluşan III. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 24 milyon 14 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,1 artarak 32 milyon 987 bin seyahat olarak gerçekleşti.
ORTALAMA HARCAMA 466 TL OLDU
Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 349 milyon 223 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 10,6 gece, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 466 TL oldu. Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2016 yılının III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 23,6 artarak 15 milyar 360 milyon 556 bin TL olarak gerçekleşti.
PAKET TUR SAYISI ARTTI
Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Bu harcamaların yüzde 88,4'ünü 13 milyar 580 milyon 618 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 11,6'sını ise 1 milyar 779 milyon 938 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu.
YAKINLARI ZİYARET İLK SIRADA
Bu çeyrekte, yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 62,1 ile ilk sırada yer aldı. Seyahate çıkış sebeplerinde ikinci sırada yüzde 31,3 ile gezi, eğlence, tatil, üçüncü sırada ise yüzde 3,4 ile sağlık yer aldı.
26 MİLYON 679 BİN GECELEME YAPILDI
Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 218 milyon 234 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş, akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 82 milyon 753 bin geceleme ile “kendi evi” yer alırken, “otel” 26 milyon 679 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde konaklamaya 1 milyar 494 milyon 732 bin TL harcanırken, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 48 milyon 889 bin TL harcandı.
'DAHA ÇOK ÇALIŞMAK GEREKİYOR'
Açıklanan verileri değerlendiren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu "2016 malum, herkes için zor geçti. Rusya'nın yokluğu çok ciddi derecede hissedildi bu süreçte ancak bunların yanında Alanya olarak çok büyük bir kazanımla iç pazarı çekebildik. Burada tabi Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'nin (ALTİD) payı ve emeği çok büyük. Bir çok kente gidip çalışmalar yürüttüler, nitekim bunu da tatil dönemlerinde ciddi bir şekilde hissettik. Bazı otellerde yerli turistle beraber yüzde 100'lere varan doluluklar oluştu. Bundan sonraki süreçte de yerli turistin devamlılığının olacağını düşünüyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
TüikHanehalkı Yurtiçi Turizm III. ÇeyrekTÜRSAB Alanya BYK Başkanı Çavuşoğlu
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