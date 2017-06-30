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30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

'2014'e adım adım yaklaşıyoruz'

TÜROFED Başkanı Ayık, yılın 5 aylık döneminde Rusya Federasyonu'ndan gelen misafir sayısının 928 binlere çıktığını belirterek "Bu geçen sene 138 bin civarındaydı. 2015 yılında da bu rakam 800 binlerde seyrediyordu, hedefimiz 2014 yılı" dedi

'2014'e adım adım yaklaşıyoruz'

TÜROFED Başkanı Ayık, yılın 5 aylık döneminde Rusya Federasyonu'ndan gelen misafir sayısının 928 binlere çıktığını belirterek "Bu geçen sene 138 bin civarındaydı. 2015 yılında da bu rakam 800 binlerde seyrediyordu, hedefimiz 2014 yılı" dedi

30 Haziran 2017 Cuma 21:50
'2014'e adım adım yaklaşıyoruz'
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RUS pazarında ilk 5 ayda geçen yılın oranlarına göre 15 katı artış yaşanmasını değerlendiren Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, en büyük hedefin 2014 verilerini yakalamak olduğunu söyledi. Osman Ayık, "Kültür ve Turizm Bakanlığı 2017 yılında ilk 5 aylık rakamları açıkladı. Tabi ki bu rakamlar oldukça sevindirici seyreden rakamlar. Özellikle şu anda en çok hareketin olduğu kaynak pazarımız Rusya Federasyonu. Rusya Federasyonu'ndaki artış oranları son derece sevindiricidir. Ay bazında baktığımızda 2016 Mayıs ayında yaklaşık 40 bin civarında Rusya Federasyonu vatandaşı ülkemizi ziyaret etmiş. 2017 Mayıs ayına baktığımızda bu rakam 698 binlere çıkmış ki 15 katın üstünde bir artışa tekabül eden bir orandır" dedi.
'2014 RAKAMLARINI TUTTURMAMIZ 
MÜMKÜN OLACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR'
Toplamda ilk 5 aylık rakamlara bakıldığında da Rusya Federasyonu'ndan gelen misafir sayısının 928 binlere çıktığını vurgulayan Osman Ayık, "Bu geçen sene 138 bin civarındaydı. 2015 yılında da bu rakam 800 binlerde seyrediyordu ama bizim bu sene esas amacımız ve hedefimiz 2014 yıldır. 2014 yılına da adım adım yaklaşıyoruz. 2014 yılında ülkemizi Rusya Federasyonu'ndan ziyaret eden ilk 5 ayda toplam 1 milyon 100 bin civarında olmuş. Bu sene mayıs ayı sonu itibariyle 928 binleri gördük. Muhtemelen önümüzdeki aylarda da bu trend devam ettiği takdirde ki etmesi çok muhtemel artışlar bu seviyede olacaktır ve rakamlar da daha büyük oranlarda olacağı için muhtemelen 2014 rakamlarını Rusya Federasyonu ziyaretçi sayısında tutturmamız mümkün olacak gibi görünüyor" diye konuştu.
'AVRUPA PAZARINDA GEÇEN 
YILLARIN KAYIPLARI SÜRÜYOR'
2017 yılının pozitif gerçekleşmesini beklediklerini vurgulayan Osman Ayık, şöyle dedi: "Çünkü peş peşe 2015 ve 2016'da sorunlu iki yıl yaşadık. Bunların arkasından biz 2017'yi çıkışın başladığı bir yıl olarak görmek istiyorduk. Açıkçası ve şu an ki rakamlar, şu an ki istatistikler de bunu doğrular nitelikte. Bu bizi sevindiriyor. Tabi ki pazarlar bazında bir takım sıkıntılarımız hala devam ediyor. Başta Almanya olmak üzere Orta Avrupa pazarında geçen yılların kayıpları hala devam ediyor. 2016 yılındaki kayıplar ama her geçen gün de bu kayıplarda bir miktar daha azalma görüyoruz. Son rakamlara bakıldığında 2016 rakamlarına göre Almanya, Hollanda, Belçika, İngiltere gibi ülkelerin hepsinde değişen oranlarda azalma var. Ama son dakika satışlara baktığımızda Türkiye'ye dönük ciddi bir talebin yavaş yavaş oluşmaya başladığı, tüketicinin bu yönde eğilimlerinin gerçekleşmeye başladığını müşahide ediyoruz."
'HEDEF 2014 RAKAMLARINA ULAŞMAK'
Sezonun kalan bölümünde ciddi bir son dakika satışının gerçekleşmesini beklediklerini de anlatan Osman Ayık, "Bunların hepsi gerçekleştiği takdirde 2016 rakamlarının üstünde bir rakamı mutlaka göreceğiz ama burada esas hedef 2015 rakamlarını hatta olabilirse de 2014 rakamlarına ulaşmak. O da bundan sonraki sezonun genel akışı bunu belirleyecek gibi gözüküyor" dedi.
'YÜZDE 70-80 ARTIŞ VAR'
Almanya'dan tatil için gelen 28 yaşındaki Orçun Emik, "Yaklaşık 15 senedir Kemer'e tatile geliyorum. Maalesef geçen sene şimdi ki kadar dolu değildi ama bu sene gerçekten, bugün ilk gün gördüğüm kadarını söyleyeyim yüzde 70-80 oranında artış var" diye konuştu.
'GEÇEN SENE ÇOK ÜZÜLDÜK'
Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan ve Türkiye'ye her yıl tatile gelen 41 yaşındaki İrina Dursun da "Bu sene daha çok turist olacak. Geçen sene çok üzüldük. Çok eksikliğini hissettik. Türkiye ve Mısır geçen yıl kapalı olduğu için tatile hiçbir yere gitmedik. Bu yıl gülücüklerle ve çok güzel bir hava ile Türkiye bizi karşıladı ve çok mutlu olduk. Daha çok defalar gelmek istiyoruz Türkiye'ye" dedi.

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Son Güncelleme: 30.06.2017 21:53
Anahtar Kelimeler:
TÜROFED Başkanı AyıkRusya
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