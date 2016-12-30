'15 milyonluk icraat yaptık'

ALANYA Turizm ve Tanıtma Vakfı (ALTAV), yıllık olağan mali genel kurulunu gerçekleştirdi. 2015 yılına ilişkin mali tablonun ele alındığı programda, 2016 yılı tahmini bütçesi de onaylandı. Programa aynı zamanda Alanya Belediye Başkanı da olan ALTAV Başkanı Adem Murat Yücel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Alanya programı nedeniyle katılamazken, ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu programın ön konuşmasını yaptı. Dahaoğlu, "ALTAV olarak Alanya'nın tanıtımına elimizden geldiğince çaba gösterdik. Bu süreçte bir çok kurumdan destek gördük. Antalya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu süreçte çok büyük destek gördük" dedi.

'GÜÇ BİRLİĞİ YAPMALIYIZ'

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ise, "2014 yılından bu yana devam eden ve 2016'da kendini çok daha sert hissettiren ve Alanya turizmini zora sokan olaylar yaşadık. Bu süreçten sonra ALTAV'ın faaliyetleri çok daha fazla önem kazandı. ALTAV'ın çalışmaları Alanya'nın tanınması, imajını kaybetmemesi ve adının silinmemesi noktasında büyük önem taşıdı. Bir çok kişi ve kurum destek verdi ama maddi desteğin dışında manevi destek de şart. Alanya halkı olarak özellikle bir arada koordineli olarak hareket etmemiz lazım. 2017 olarak durumu ele aldığımızda belki 2016'ya oranla bir tık daha iyi olacak ama tam bir toparlanma için bizim 3-4 yıl daha düzgün hareket etmemiz gerekiyor. Toplamda ALTAV'ın bütçesi birazdan görünecek. Ama 2015'te toplamda 415 bin TL maddi desteğimiz var. Bu tabi doğrudan bir yardım değil. Büfe gelirleri vs dahil. Bunu tüm kurumlar gerçekleştirebilse çok daha iyi noktalara gelebiliriz. ALTAV'ın faaliyetleri belki de Türkiye'de en çok çalışan kurum. Bugün geçtiğimiz sezon özellikle yakından tespit etme şansımız oldu, en büyük yarayı Alanya olarak biz aldık. Alanya Akdeniz çanağında ilk turizme başlamış yer. Herkes kendi arsasına oteller pansiyonlar inşaa ederek MASH turizminin gelişiminde rol almış. Tanıtım anlamında alanya adına ALTAV ile en iyisini gerçekleştiriyoruz. Ama Belek, Kundu'nun imkanları bize göre daha geniş. Profesyonel bir çalışma yapmamız gerekiyor. Bu bütçeyle belki çok imkanımız yok ama güçbirliği yapmalıyız. Madden ve fikren nasıl katkı sağlayabiliriz bunu düşünmek zorundayız" diye konuştu. Ardından 2015 yılı faaliyet raporu ve mali tablosu okunup oylamaya sunularak onandı.

'850 BİN TL BÜTÇEMİZ VAR'

Faaliyet raporunun ardından tekrar söz alan Mehmet Dahaoğlu, "Genel bir toplama yapıldığı zaman ALTAV'ın bütçesi 850 bin TL civarında. Ancak bunun yanında ALTAV'ın para harcamadan yaptığı bir çok çalışma var. İkili ilişkilerimizi kullanarak sırf 2016 yılı içerisinde 220 basın mensubu ağırlandık. Masrafları 310 bin TL civarında tutan misafirlerimizi yine ücretsiz ağırladık. Bu isimleri transferleri, Alanya'daki faaliyetleri jeep safarileri, konaklamaları, yemeleri içmeleri, öte yandan bakanlıkla yürütülen çalışmalardaki yine ikili ilişkilerin yardımıyla çözülmesi var. Bunlar her ne kadar maddi yansıma yaratmasana bu ücretsiz çalışmalar da içine katıldığında 15 milyon civarında iş yapıyoruz" dedi.