'10 milyon turist gelecek'

UMMAN Çetinbaş, Turizmgazetesi.com’a yaptığı açıklamada, iç Pazarın olması gereken bir Pazar olduğunu belirterek, ‘’Kimse bunu yadsıyamaz. Sezonun kendi içindeki değişikliklere göre iç Pazar önemini hiçbir zaman kaybetmiyor. Kendi otellerimizde iç pazarın her zaman önemli bir yeri var. Dolayısıyla bazı sezonlarda iç Pazar daha fazla yer alabiliyor. Bazı dönemler daha az olabiliyor ama her zaman yeri olan bir pazardır’’ dedi.

Çetinbaş, 2017 yılında geçen yıl olmayan Rusya pazarının ciddi bir aktör olarak devreye gireceğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

‘’Avrupa’da her kes ne olacak diye bakıyor. Bana göre Avrupa pazarı da toparlayacaktır. 2017 yılında 2.5-3 milyon arası ilave Rus turist gelecektir. Bu da ciddi bir rakamdır. Avrupa pazarında geçen yıl kötü bir deneyim oldu. Kötü bir sezonun getirdiği fiyat karmaşası Avrupalının aklını karıştırdı. Yani erken rezervasyon döneminden daha uygun fiyat bulabilen Avrupalı bu sene de aynı beklenti içerisine girdi. Dolayısıyla çok aceleci davranmıyorlar. İleride de ‘’Nasılsa uygun fiyat bulabilirim’’ düşüncesiyle biraz bekliyorlar. Dolayısıyla Avrupa son dakikaya dönecek bir Pazar. Ama unutulmasın ki geçen sene ile bu sene arasında nereden baksan 3 milyon Rus turist farkı var. Bu da ileride Avrupalıların beklediği fiyatı bulamamasına neden olacak. Bunu Avrupalı henüz değerlendiremiyor gibi düşünüyorum. Özellikle Haziran ayı itibariyle yüksek sezon dediğimiz Haziran Temmuz, Ağustos ayları hatta Eylül ayının ilk 15 günü Ruslar ciddi olarak gelecektir. Ben hayalci değil ciddi olarak konuşuyorum. Rus ve BDT ülkelerinden en az 3.5 milyon Rus turist bekliyorum. Avrupa’da ise geçen senenin altında beklemiyorum. Antalya’ya 2017 yılı içinde 9-9.5 milyon arasında turist gelir.’’

Çetinbaş, ‘’2017 yılı cristal otelleri olarak daha iyi olacaklarına işaret ederek, ‘’2016 yılında herkeste olduğu gibi bizde de sıkıntılı geçti ama bu sıkıntıyı çok büyük bir grup olmamız, Antalyalı bir firma olmamız, büyük bir yatak kapasitesini yönetmemiz nedeniyle maliyetlerimizi iyi kontrol edebildik. Personel ve diğer giderlerimizi daha iyi kontrol edebildiğimiz için kötü değildik. Tabi ki herkes gibi bizde de iyi olmadı. Ama 2017 yılının daha iyi geçeceğini düşünüyoruz. 2017 yılına daha iyi hazırlıyoruz. Herhangi bir negatiflik olmadığı, mevcut şartların sürmesi halinde bu beklentilerimiz olacak. 2017 yılında tüm otellerimizi açacağız’’ diye konuştu.