Youtube reklamlarında değişiklik!

VİDEO paylaşma/izleme platformu olan YouTube, yayıncılarının reklam sayesinde de gelir elde etmesini sağlıyordu. Ancak bazı yayıncılar, YouTube videolarındaki reklamları abartarak içerik tüketicilerini çileden çıkartıyordu. Özellikle 30 saniye boyunca süren YouTube reklamları, video keyfinin kaçmasına neden oluyordu.

YouTube, geç de olsa bu konuda bir hamle yapacağını açıkladı. Artık yayıncılar 30 saniye uzunluğundaki reklamları videolarına ekleyemeyecek. 30 saniyelik geçilmeyen reklamlar artık 2018 başından itibaren YouTube'da yer almayacak. Peki, bu özellik kalkınca içerik üreticileri gelirlerini nereden sağlayacak?



YouTube'un açıklamasında; 2018 yılı ile reklam politikasında köklü değişikliğe gidileceği bu değişikliklerin hem içerik üreticilerini hem de içerik izleyenleri mutlu edeceğini belirtiyor. Bakalım, YouTube ilerleyen dönemde reklamsız video deneyimi için cüzi fiyatlar ile Premium servisini tüm dünyada kullanıma sunacak mı?