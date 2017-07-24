Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
107088
ALTIN
143.350
DOLAR
3.5640
STERLIN
4.6496
EURO
4.1563
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
26 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
26 Temmuz 2017 Alanya -...
Note 8'den bir ilk!
Note 8'den bir ilk!
Her yaşın ilacı güneş!
Her yaşın ilacı güneş!

YouTube o özelliği kaldırıyor!

YouTube'un video düzenleme seçeneği Eylül ayında ortadan kalkıyor

YouTube o özelliği kaldırıyor!

YouTube'un video düzenleme seçeneği Eylül ayında ortadan kalkıyor

24 Temmuz 2017 Pazartesi 17:15
YouTube o özelliği kaldırıyor!
banner404

YOUTUBE çok kullanılmaması sebebiyle video ve slayt düzenleyiciyi kalıracağını açıkladı. Görünüşe göre kullanıcılar YouTube'un kendi video düzenleyicisi yerine başka programları kullanmayı tercih etmişler. Bunun sebebi belki de yerleşik düzenleyicideki eksiklikler olabilir. Nitekim bir çok insan zaten hali hazırda belli uygulamalar kullanıyor.
 
Son zamanlarda popüler olan bir çok video düzenleme programı var. Bunlar arasında Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro, After Effects, Edius Pro gibi profesyonel programlar da var. Final Cut Pro'nun sadece MAC işletim sisteminde çalışma gibi kötü bir tarafı olsa da diğerleri için seçenekler arasında Windows da var. Hali hazırda birçok filmin kurgusunda kullanılan bu programlarla yapılacak işlerin sınırı yaratıcılığınıza bağlı olduğu için YouTube içerik üreticileri arasında da çok tercih edilen programlar. 
Google'a ait video platformu olan YouTube cuma günü yaptığı açıklamada, yerleşik Video Düzenleyici özelliğini 20 Eylül'de kapatacağını açıkladı. Şirketin yaptığı açıklama aşağıdaki gibi.
 
"Video Düzenleyici ve Fotoğraf slayt gösterileri, 20 Eylül 2017'de kullanımdan kaldırılacak. Yaklaşmakta olan bu değişiklik hakkında bilmeniz gereken birkaç şeyi hatırlatmak isteriz:
 
Geliştirmeler, Video Yöneticisi aracılığıyla kullanılabilmeye ve erişilebilmeye devam edecek. Kırpma, bulanıklaştırma ve filtre ekleme gibi düzenlemeler yapmak için Video Yöneticisi'nde Geliştirmeler'i kullanarak yüklediğiniz videolarda iyileştirmeler yapmaya devam edebilirsiniz.
 
Şu anda Video Düzenleyici'yi veya Fotoğraf slayt gösterilerini kullanıyorsanız projelerinizi tamamlayıp yayınlamak için 20 Eylül 2017'ye kadar zamanınız var. Bu tarihten sonra projelerinize erişemeyeceksiniz. 20 Eylül 2017 tarihinden önce Video Düzenleyici veya Fotoğraf slayt gösterileri ile yayınlanan videolar bu değişiklikten etkilenmeyecek.
 
YouTube'dan kendi videolarınızı indirebilir (720p kalitesinde) veya yeni bir videoda kullanabilmek için orijinal dosyalarınızı almak için Google Paket Servisi'ni kullanabilirsiniz.
 
Videolarınızda kullanmak istediğiniz Creative Commons materyali bulmak için arama sonuçlarınıza Özellik = Creative Commons filtresini uygulayın. Creative Commons lisanslı bir video bulduğunuzda yükleyicisine orijinal dosyayı sizinle paylaşıp paylaşamayacaklarını sormak için özel mesaj gönderebilirsiniz.
 
Yeni bir düzenleme yazılımı arıyorsanız ücretsiz ve ücretli birçok üçüncü taraf düzenleme aracı bulunmaktadır. Diğer içerik oluşturucuların neler kullandığını öğrenmek için forumlarımız ve topluluk platformlarımızdan birini ziyaret edebilirsiniz. "
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
YoutubeVideo DüzenleyiciFotoğraf Slayt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Note 8'den bir ilk!
Note 8'den bir ilk!
Android'e emoji müjdesi!
Android'e emoji müjdesi!
Bu sitelere girmeyin! Fotoğrafınız cinsel içerikli sitelere düşebilir
Bu sitelere girmeyin! Fotoğrafınız cinsel içerikli sitelere düşebilir

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals