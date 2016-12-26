YouTube'da işler ters gidiyor!

Her ne kadar Google kabul etmese de, gelen bu veriler, YouTube'da bir şeylerin ters gittiğinin sinyallerini veriyor...

YOUTUBER'LARIN geçtiğimiz aylarda sürekli dile getirdiği, izlenme sayılarının genel olarak düştüğüne dair şikayetlerinde bir gerçeklik payı olduğu anlaşıldı. Üçüncü parti istatistik takipçisi

Konuyla ilgili verileri

SocialBlade bu konuda yayınladıkları ölçümlerin güvenilir olduğunu belirtiyor. Firma söz konusu istatistikleri elde etmek için gereken verileri doğrudan YouTube'un API'sından çekiyor.

Diğer yandan YouTube yetkilileri resmi Twitter hesabından geçtiğimiz günlerde yaptıkları bir açıklamada doğrudan SocialBlade'i hedef alarak bazı üçüncü parti uygulamalarının platformdaki üyelerin aktivitelerini yanlış bir biçimde yansıttığını ifade etti. SocialBlade ise bu tweet'e verdiği yanıtta bu verileri uydurmadıklarını, doğrudan YouTube üzerinden elde ettiklerini tekrarladı. geçtiğimiz aylarda sürekli dile getirdiği, izlenme sayılarının genel olarak düştüğüne dair şikayetlerinde bir gerçeklik payı olduğu anlaşıldı. Üçüncü parti istatistik takipçisi SocialBlade 'de yer alan rapora göre YouTube'daki içerik üreticileri bu konuda endişelenmekte haklı; zira izlenme sayıları "bütün platform genelinde" daha önceki dönemlere göre daha düşük bir seviyede.Konuyla ilgili verileri Kotaku 'yla paylaşan SocialBlade, içinde bulunduğumuz yılın ilk yarısından itibaren YouTube izlemelerinin daha önceki dönemlere göre yüzde 5-7 oranında düştüğünü ifade ediyor. Temmuz ve Eylül ayı arasındaki düşüş ise yüzde 10'la çok daha belirgin.SocialBlade bu konuda yayınladıkları ölçümlerin güvenilir olduğunu belirtiyor. Firma söz konusu istatistikleri elde etmek için gereken verileri doğrudan YouTube'un API'sından çekiyor.Diğer yandan YouTube yetkilileri resmi Twitter hesabından geçtiğimiz günlerde yaptıkları bir açıklamada doğrudan SocialBlade'i hedef alarak bazı üçüncü parti uygulamalarının platformdaki üyelerin aktivitelerini yanlış bir biçimde yansıttığını ifade etti. SocialBlade ise bu tweet'e verdiği yanıtta bu verileri uydurmadıklarını, doğrudan YouTube üzerinden elde ettiklerini tekrarladı.