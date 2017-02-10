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Whatsapp'tan bir güvenlik önlemi daha!

WhatsApp, kullanıcıların uzun süredir beklediği ve kendisinin de aylardır üzerinde çalıştığı önemli bir güvenlik özelliğini sonunda devreye soktuğunu açıkladı

Whatsapp'tan bir güvenlik önlemi daha!

WhatsApp, kullanıcıların uzun süredir beklediği ve kendisinin de aylardır üzerinde çalıştığı önemli bir güvenlik özelliğini sonunda devreye soktuğunu açıkladı

10 Şubat 2017 Cuma 10:36
Whatsapp'tan bir güvenlik önlemi daha!
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POPÜLER mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir güvenlik özelliğini devreye soktuğunu açıkladı. İşte, Facebook çatısı altında hizmet vermeyi sürdüren WhatsApp’ın iOS, Android ve Windows kullanıcılarına sunduğu yenilik.

WhatsApp iki aşamalı doğrulamaya geçti
 
Birçok servisin kullanıcılarının güvenliğini sağlamak üzere tercih ettiği iki aşamalı doğrulama sistemi, artık WhatsApp tarafından da sunuluyor. Platformun kullanıcılarına ek bir güvenlik katmanı olarak sunduğu bu özellik sayesinde, sizin hesabınızla uygulamaya giriş yapmak isteyen yetkisiz kişilerin işi ciddi anlamda zorlaşıyor.
 
WhatsApp’ın aylardır üzerinde çalıştığı bu güvenlik özelliğini aktif hale getirmek için akıllı telefonunuzdan uygulamayı açmanız ve Ayarlar > Hesap > İki Aşamalı Doğrulama > Aktif Et sıralamasını takip etmeniz gerekiyor. Bu arada WhatsApp uygulamanızda henüz bu özelliği göremiyorsanız merak etmeyin, iki aşamalı doğrulama kademeli olarak kullanıcılara sunuluyor.
 
İki aşamalı doğrulamada 6 haneli bir kod girmeniz isteniyor. Bu noktada tabii ki 1-2-3-4-5-6 gibi oldukça kolay kodlar yazmamanız lehinize olacaktır. Mümkün olduğunca zorlu ve aklınızda kalacak bir kod seçmenizi tavsiye ediyoruz. Bu arada vermiş olduğunuz kodu unutursanız ve kilidi kaldırmanız gerekirse e-posta üzerinden bu işlem sağlanabiliyor. Dikkat etmeniz gereken bir nokta da bu e-posta bilginiz dışında geldiyse, içerisindeki bağlantıya tıklamamanız. Tahmin edeceğiniz üzere bu durum, hesabınıza birisinin giriş yapmaya çalışıyor olabileceği anlamına gelebilir.
 
Ek olarak WhatsApp, verdiğiniz kodu unutmamanız için belirli aralıklarla bunu size soracağını da ifade ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
WhatsappWhatsApp’ın IOSAndroidWindows
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