Whatsapp'ta sizi engelleyenlere mesaj atmanın yolu bulundu

WHATSAPP'TA biri sizi engellerse buna rağmen karşı tarafa mesaj ulaştırabilirsiniz; ya da siz birini engellediğinizde engellediğiniz kişi size rahatça yazabilir! Bunun için ayrı bir telefon hattına da ihtiyacınız yok! Peki bu nasıl oluyor?
Yapmanız gereken WhatsApp aboneliğini iptal etmek.
Yeniden hesap oluşturduğunuzda sizi engelleyen kişinin koyduğu engel kalkmış oluyor.
Ancak aboneliği iptal edince tüm gruplardan çıkış yapmış oluyorsunuz.
Whatsapp'ta hesabınızı silmek için yapmanız gereken tek şey ise Whatsapp'ı açıp Ayarlar>Hesap>Hesabımı Sil'i seçmek. Hepsi bu!
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