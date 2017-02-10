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WhatsApp bundan sonra çok daha güvenli!

WhatsApp, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni güvenlik özelliğini sonunda devreye soktu

WhatsApp bundan sonra çok daha güvenli!

WhatsApp, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni güvenlik özelliğini sonunda devreye soktu

10 Şubat 2017 Cuma 11:05
WhatsApp bundan sonra çok daha güvenli!
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KULLANICILARINA daha öncesinde uctan uca şifreleme sistemini sunan WhatsApp, kullanıcıların güvenliğini daha da arttırmak için iki aşamalı doğrulama sistemini yayınladı. Bu özellik sayesinde, sizin hesabınızla uygulamaya giriş yapmak isteyenlerin işi ciddi anlamda zorlaşıyor.

WhatsApp uygulamasını açıp Ayarlar/Hesap/İki Aşamalı Doğrulama/Aktif Et adımlarını takip ederek özelliği aktif hale getirebilirsiniz. Daha sonrasında ise sizden 6 haneli bir kod girmeniz istenecek. İstediğiniz kodu belirledikten sonra özelliği kulanabilirsiniz.

Telefon değiştirdiğinizde veya WhatsApp'ı telefonunuza yeniden kurduğunuzda, WhatsApp sizden SMS onayının yanı sıra bu 6 haneli şifreyi de istiyor. Şifreyi unutursanız WhatsApp'ı 7 gün süreyle kullanamıyorsunuz. 7 günün sonunda ise tüm geçmiş yazışmalar silinerek SMS onayı ile uygulamaya erişebiliyorsunuz.

Şifreyi unutma riskine karşı WhatsApp'ın e-mail alternatifi de bulunuyor. İki adımlı doğrulama özelliğini kullanmak istediğinizde uygulama size isteğe bağlı olarak e-mail adresi soruyor. Şifreyi unuttuğunuzda e-mail ile doğrulama yapabiliyorsunuz. Fakat e-mail adresi belirtmediyseniz WhatsApp 7 gün boyunca kullanılamıyor.

Özellik kullanıcılara kademeli olarak dağıtıldığından "iki aşamalı doğrulama"yı uygulamada göremeyenler endişelenmesin. Çünkü özellik kısa sürede tüm kullanıcılara ulaştırılacak.

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Anahtar Kelimeler:
WhatsappAndroidMobil UygulamaUygulamaMesajları Geri AlmaIOSIki Adımlı Doğrulama
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