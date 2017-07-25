WhatsApp'a pişmanım özelliği geliyor

DOĞRU kişiyle konuşurken bile yanlış bir kelime yazılabiliyor veya gönderilen bir mesajdan daha sonrasında pişmanlık duyabiliyoruz. WhatsApp’ın yeni özelliği sayesinde bu sorun tarihe karışacak gibi görünüyor.

Yeni WhatsApp betasında bulunan özellik, gönderilen mesajı geri çekmeyi sağlıyor.

Böylece yanlış kişiye mesaj gönderildiğinde veya gönderilen mesajın direkt olarak kendisi yanlış olduğunda mesajın gönderimini iptal etmek mümkün oluyor.

Böylece yanlış kişiye mesaj gönderildiğinde veya gönderilen mesajın direkt olarak kendisi yanlış olduğunda mesajın gönderimini iptal etmek mümkün oluyor.

