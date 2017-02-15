Whatsapp'a 'hikaye' özelliği geliyor

SNAPCHAT ile popülerleşen ve daha sonra Instagram, Facebook gibi platformlara da gelen Hikayeler (Stories) özelliğinin çok yakında mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta da yer bulacağı söyleniyor.

Facebook hem kendisi hem de sahibi olduğu Instagram’da kullanıcılarına hikayeler özelliğini sunduktan sonra, bunu WhatsApp için de deneyebilir.

Facebook ve Instagram gibi bir sosyal medya uygulaması olmayan WhatsApp, kullanıcıların rehberinde yer alan ve uygulamaya sahip olan herkesle iletişime geçmeyi kolaylaştırıyor.

Bu anlamda rehberinizdeki alakalı alakasız birçok kişiyle hikaye paylaşılması durumu sıkıntı yaratabilir.

Tabii ki bunların sadece belirli kişilerle paylaşımı da mümkün. Görsele bakılırsa gizlilik ayarları buna izin verecek.

Whatsapp'ta bugünden itibaren kullanıcılara sunulan yeni bir özellik, iki adımlı doğrulama imkanını sunuyor. Kullanıcılar önce Ayarlar>Hesap>İki adımlı doğrulama>Aktive et seçeneğine girmesi gerekiyor.

Daha sonra uygulama sizden bir e-posta adresi ve 6 haneli rakamlardan oluşan şifre talep edecek. E-posta adresinizi vermek zorunda değilsiniz; ancak oluşturduğunuz şifreyi unutmanız halinde kurtarma işleminin bu şekilde çok daha zor olduğunu belirtelim.

Ayarı yaptığınızda artık hiç kimse Whatsapp hesabınıza şifrenizi bilmeden giremeyecek ve başka bir telefonda Whatsapp hesabınızı kullanamayacak.

Öte yandan WhatsApp, kullanıcıların konumlarının mesajlaştığı kişiler tarafından görülmesine imkan sağlayacak. Yani artık karşınızdaki kişi izin verdiği sürece o an nerede olduğunu görebileceksiniz.

WhatsApp yeni beta sürümünde kullanıcılarına gönderdikleri mesajları geri alma imkanını test ediyor. Kullanıcılar bu özellik sayede gönderdikleri, ancak karşı tarafın okumadığı mesajları geri alabilecek.

WhatsApp'ın 2.17.25 ve 2.17.26 numaralı sürümlerinin betalarında okunmamış mesajları geri almak ve mesaj düzenleme özelliği bulunuyor.

WhatsApp, söz konusu özellikleri şimdilik Android uygulaması için hazırladığı beta sürümünde test ediyor.

