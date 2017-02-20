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Twitter'dan troll avı!

Twitter'dan troll avı!

Twitter, sosyal ağda herkese rahatsızlık veren kişi ve paylaşımlara karşı yeni silahını devreye soktu!

Twitter'dan troll avı!

Twitter, sosyal ağda herkese rahatsızlık veren kişi ve paylaşımlara karşı yeni silahını devreye soktu!

20 Şubat 2017 Pazartesi 09:21
Twitter'dan troll avı!
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SON zamanlarda Twitter, taciz karşıtı önlemlerini arttırmakta. Tacizci hesapları, kendilerini takip etmeyen herkese görünmez kılma önleminden sonra mikroblog sitesi şimdi de engellediğiniz yada sessizleştirdiğiniz kişilerin başlattığı veya cevap verdiği konuşmalar hakkında da bilgilendirilmeyeceksiniz.
Bu konuşmalardan alacağınız bildirimler, @isminiz ile bahsedilmiş bile olsanız, sadece takip ettiğiniz kişilerden olacak. Twitter'ın Güvenlik hesabı platformun bu yeni özelliğini duyurarak, bu özelliğin eklenmesinin sebebinin toplumdan gelen geri bildirimler olduğunu söylemekteydi.
Geçtiğimiz haftalar içerisinde Twitter, yapılan şikayetleri ciddiye aldığını göstermeye başlamış durumda. Sosyal ağ, rahatsız edici hesapları çoğu kullanıcıya görünmez yapmanın yanı sıra, tweet'lere verilen saldırgan cevapları da filtrelemeye başlamış durumda. Twitter'ın mühendislik yardımcı başkanı Ed Ho, firmanın "bazı ürün değişiklikleri" ile sitedeki rahatsız edici davranışları kontrol altına almaya planladıklarını belirtmekte. Bu açıklamaya göre de gelecekte firmanın daha fazla değişim yapması beklenebilir.

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Anahtar Kelimeler:
TwitterSosyal Ağ
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