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Twitter'a 'düzelt butonu' geliyor

Mikro blog sitesi Twitter, Facebook'takine benzer bir özelliğe 2017'de kavuşabilir

Twitter'a 'düzelt butonu' geliyor

Mikro blog sitesi Twitter, Facebook'takine benzer bir özelliğe 2017'de kavuşabilir

30 Aralık 2016 Cuma 13:59
Twitter'a 'düzelt butonu' geliyor
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SOSYAL medya devi Facebook'un aksine yapılan paylaşımlardaki metinlerin daha sonradan düzenlenmesine izin vermeyen Twitter bu duruma kısa sürede son verebilir. Dün kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla kullanıcılara platformda ne gibi değişiklikler görmek istediklerini soran Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, pek çok kişinin tweet editleme özelliği istemesi üzerine yine bu platformda açıklama yaptı. Gelen istekler üzerine Dorsey, yaptığı paylaşımlarla bu konuya sıcak baktığını açıkladı.  Yapılan hatanın düzeltilmesi ya da herhangi bir zamanda yapılacak düzeltmenin farklı şeyler olduğunun altını çizen Dorsey'nin bu açıklamaları söz konusu özelliğin 2017'de platforma eklenebileceği yönünde yorumlandı. Ancak anlaşılan o ki Twitter'ın bu özelliği yapılan anlık hataların düzeltilmesine izin veren zaman kısıtlaması olan bir özellik olacak. Önümüzdeki yıl için kolları şimdiden sıvayan Twitter, 2016'nın son güncellenesini 360 derece canlı yayın özelliğini kullanıma açarak yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Mikro BlogSosyal MedyaFacebook
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