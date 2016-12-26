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Türklere özel emoji klavye!

Dünya genelinde günde ortalama 6 milyar emoji kullanılıyor. Türk bir girişimci de bizler için özel bir emoji klavye geliştirdi!

Türklere özel emoji klavye!
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SOSYAL medya ağlarında ve mesajlaşma platformlarda farklı tepkileri ifade etmek için kullanılan emojilere bir yenisi daha eklendi. Türk kullanıcılar için yeni bir emoji klavyesi tasarlayan girişimci Deniz Hotamışlıgil, uygulamanın Türkiye'nin ilk yerel emoji klavyesi olduğunu söyledi. Türkçe mesajlaşmalarda karşı tarafa verilmek istenen duyguları tam olarak anlatan emojiler olmaması üzerine fikrin ortaya çıktığını dile getiren Hotamışlıgil, Uygulamanın tasarımları ve çizgileri bana ait. Yazılım ve teknolojisini ise dünyaca bilinen pek çok uygulamayı yazan bir ekip üstlendi. 10 kişilik ekibin yarısı, aralarında Amerikalıların da bulunduğu yabancılardan oluşuyor. dedi ve ekledi: Emojum fikrini hayata geçirmeye karar verdiğimizde, emojilerin neler olacağına dair ihtiyaçtan doğan bir liste hemen oluştu. Bununla yetinmeyip Türkiye'de geniş bir pazar analizi yaptık ve insanımıza ihtiyaçlarını sorduk. Bu araştırma, Emojum yayınlanana kadar sürdü ve son dakikaya kadar eklemeler yaptık. Bundan sonra ise sözü kullanıcılarımıza bırakıyoruz. Yüzde yüz yerli Emojum hepimizin klavyesi. Nazar boncuğu ikonunun kullanıcılar arasında en çok tercih edilen ikon olduğunu belirten Hotamışlıgil, en çok talep gören diğer ikonları ise şöyle sıraladı: Atatürk, Sultanahmet Camisi, baba, anne, gelin, damat, sünnetli çocuk, polis, asker, cezve, kazma, arkasından su dökmek, darbuka, çay, bıyıklı, gülen ve şaşırmış adam, vapur, simit, sucuklu yumurta ve gol ikonu. Hotamışlıgil, kullanıcıların duygularını istedikleri gibi aktarabilmeleri için uygulamada "kendi emojini tasarla" bölümünün de bulunduğunu bildirdi.
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Etiketler; #sosyal medya #emoji #emoji klavye
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