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Türkiye'nin ilk yerli baz istasyonu test edilmeye başlandı

Turkcell, ASELSAN'ın geliştirdiği 4.5G yerli anteni çalışan şebekesi üzerinde test etmeye başladı

Türkiye'nin ilk yerli baz istasyonu test edilmeye başlandı

Turkcell, ASELSAN'ın geliştirdiği 4.5G yerli anteni çalışan şebekesi üzerinde test etmeye başladı

24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:03
Türkiye'nin ilk yerli baz istasyonu test edilmeye başlandı
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Geliştirme sürecinin en başından bu yana projede yer alan Turkcell, ASELSAN'ın geliştirdiği yerli anteni çalışan şebekesi üzerinde test etmeye başladı. Şirket açıklamasına göre, Türkiye'nin teknolojide tüketen değil üreten bir ülke olması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Turkcell, teknolojide yerli üretimin desteklenmesi yolunda yeni bir adım daha attı.

TURKCELL, bu kapsamda Türkiye'nin "ilk" yerli 4.5G baz istasyonu antenini çalışan şebekesinde test eden "ilk" operatör oldu. "İlk" olarak Turkcell'in girişimleri ile gündeme gelen, çalışmalarına başlanan yerli antenler Turkcell'in İstanbul ve Ankara'daki canlı şebekeleri üzerinde test ediliyor.

Hazırlık aşaması yaklaşık bir yıl süren ve Turkcell mühendislerinin de geliştirilme safhalarında görev aldığı yerli anten projesiyle teknolojideki dışa bağımlılığın azaltılarak bu alandaki yerliliğin artırılması hedefleniyor.

YERLİ ANTEN, YERLİ BAZ İSTASYONU

Yerli antenlerin seri üretimine geçilmesiyle birlikte önemli miktarda maddi kaynağın da yurt içinde kalması sağlanacak. ASELSAN'ın geliştirdiği yerli anten, yerli baz istasyonunun da en önemli parçalarından biri olacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın önderlik ettiği projeyle daha önce bin 799 köyü mobil iletişim altyapısıyla buluşturan Turkcell, aynı köylere götüreceği 4.5G hizmeti için kuracağı altyapıda da yerli ürün kullanacak.

"TURKCELL ŞEBEKESİNİ MİLLİ HALE GETİRİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, şunları kaydetti:

Daha 4.5G altyapı kurulumları devam ederken ULAK yerli baz istasyonu geliştirme projesine ilk günden destek vermeye başladık. Bu desteğimizin bir karşılığı olarak yerli baz istasyonunu gerçek şebekemizde test etmeyi sürdürüyoruz. Yine bu çalışmalarımızın sonucu olarak ASELSAN'la yaptığımız anlaşma kapsamında yerli anteni de şebekesinde canlı olarak deneyimleyen ilk mobil operatör olmanın gururunu yaşıyoruz."

Her 2 ürünün geliştirilmesi ve test sürecinde en aktif rolü oynayan operatör konumunda olduklarına vurgu yapan Gediz, yerli 4.5G anteni test süreçleri bittiğinde de şebekelerinde ilk kendilerinin kullanacaklarını bildirdi.

Gediz, ASELSAN'la aynı zamanda yerli 5G teknolojileri geliştirmek için birlikte çalıştıklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Baz IstasyonuTürkiye
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