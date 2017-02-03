banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 14°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87464
ALTIN
146.159
DOLAR
3.7432
STERLIN
4.6810
EURO
4.0220
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İdrardan rahim ağzı kanseri tanısı!
İdrardan rahim ağzı kanseri tanısı!
Erkekler burun estetiğinde daha titiz
Erkekler burun estetiğinde daha titiz
Zayıflamak için yemek yiyin
Zayıflamak için yemek yiyin

Snapchat halka arz hazırlığında!

Snapchat'i oluşturan Snap adlı şirketin, New York borsasında ilk halka arz için hazırlandığı bildirildi

Snapchat halka arz hazırlığında!

Snapchat'i oluşturan Snap adlı şirketin, New York borsasında ilk halka arz için hazırlandığı bildirildi

03 Şubat 2017 Cuma 12:03
Snapchat halka arz hazırlığında!
banner404

MOBİL mesajlaşma uygulaması Snapchat'i oluşturan Snap  adlı şirketin, New York borsasında ilk halka arz (IPO) için hazırlandığı  duyuruldu. Şirketin ABD Borsalar ve Menkul Kıymetler Komisyonuna (SEC) yaptığı  resmi başvuru açıklamasında, hisselerinin New York borsasına bu sene içinde  sunulmasının planlandığı bildirildi. Açıklamada, şirketin söz konusu IPO'da yaklaşık 3 milyar dolar elde  etmeyi amaçladığı bilgisine yer verildi. Snapchat uygulamasının 2011 ve 2012'de bin kişi tarafından  kullanıldığının belirtildiği açıklamada, bu sayının geçen sene itibarıyla 158  milyona ulaştığı ve kullanıcıların Snapchat uygulamasıyla günde toplam 2,5  milyardan fazla mesaj yolladığı kaydedildi. Açıklamada, firmanın geçmişinin kısa olduğu ancak yeni bir iş modeli  geliştirdiği vurgulanırken, "Ancak, bu durum gelecekteki mali sonuçlarımızı  değerlendirmemizi zorlaştırıyor ve başarılı olamama riskimizi artırıyor."  ifadesine yer verildi. Uzmanlar, Snapchat'in artan zararına işaret ederek, IPO sayesinde  şirketin finansman kaynaklarını artırmayı amaçladığını vurgularken, IPO'dan 3  milyar dolar elde edilmesi durumunda firmanın piyasa değerinin 25 milyar dolar  olmasının öngörüldüğünü ifade ediyor. Snap firması 2015'te 372,9 milyon dolar zarar ederken, bu miktar geçen  yıl 514,6 milyon dolara yükselmişti. ABD'de en son IPO düzenleyen sosyal medya firması Twitter, New York  borsasına ilk arz edildiği 7 Kasım 2013 günü 1,8 milyar dolar elde ederken,  şirketin gün sonunda piyasa değeri yaklaşık 24 milyar dolar olmuştu.

banner355
Anahtar Kelimeler:
SnapchatNEW YORK BORSASIIPO
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Locked in’in kilidi çözülüyor
‘Locked in’in kilidi çözülüyor
Google, Apple'ı tahtından indirdi!
Google, Apple'ı tahtından indirdi!
Hackerların yeni hedefi oteller!
Hackerların yeni hedefi oteller!

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals