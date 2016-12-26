banner428
banner405

Snapchat, AR özelliklerini geliştirmek istiyor!

Snapchat geçtiğimiz günlerde İsrailli AR firması Firm Cimagine'i satın aldı ve AR konusunda ilk adımı attı!

Snapchat, AR özelliklerini geliştirmek istiyor!
banner404
MESAJLAŞMA uygulaması Snapchat'ın sahibi, 30 ila 30 milyon dolar arasında değişen bir fiyatla sessizce Cimagine adlı dört yaşındaki bir büyüleyici gerçeklik kuruluşunu satın aldı. Satın alınan şirket Snapchat'ın en yeni araştırma ve geliştirme bölümü olacak. 
Cimagine, bütün aktif hayatını perakendecilerini ve ürünlerini sanal alanda gösterebilecekleri bir yazılım geliştirerek harcadı. Yazılım, aynı zamanda birçok insanın evlerini daha iyi tasarlamasına yardımcı olacak ve mobilyaların en iyi yerini görmek için mobilyaları bir odanın etrafında hareket ettirmenize olanak tanıyor.
banner355
Etiketler; #Snapchat #AR #Firm Cimagine
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
Facebook, bu özelliğinden sonunda vazgeçiyor!
Sonraki Haber
Snapchat, AR özelliklerini geliştirmek istiyor!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.