Püfür püfür teknoloji

ŞU anda bir klimayı satın almak yetmiyor. Bir de montaj için bekleme süresi gerekiyor. Duvara sabitlenen geleneksel klimaların farklı odalara taşınamaması da cabası. Durum böyle olunca işin içine farklı teknolojiler de giriyor. Özellikle son yıllarda hızla yükselen trendlerin başında taşınabilir klima ve soğutucular geliyor. Kullanıcıların klima veya soğutma cihazlarını istedikleri zaman istedikleri odaya taşıyabilmesini ve montaj için bekleme süresinin ortadan kaldırılmasını sağlayan bu teknolojide birçok farklı seçenek mevcut. Klima teknolojisine sahip kompresörlü motorla çalışan modeller öne çıkıyor. Son dönemlerde bu modellere daha uygun fiyatlı soğutucu çeşitleri de eklendi. Biz de bu modelleri mercek altına alarak inceledik.

MOBİL KLİMALAR

TIPKI geleneksel klimalarda olduğu gibi kompresörlü bir motora sahip olan mobil klimalar, oldukça yoğun ilgi görüyor. Motorunu üfleme ünitesi içinde bulunduran modellerde, kompresörden çıkan sıcak hava, pencerelere takılan bir hortum ile dışarıya atılıyor.

İYONİZER FİLTRELİ

ARÇELİK’in geliştirdiği ‘12210 P’ adındaki model, soğutma kapasitesiyle dikkat çekiyor. Model, 15-20 metrekarelik bir odayı rahatlıkla soğutabiliyor. Ayrıca modelde yer alan iyonizer filtre özelliği sayesinde havadaki negatif iyonlar temizleniyor. 1203 TL

A+ ENERJİ SINIFI

AIRFEL, mobil klimalar segmentinde ‘LPCY25AV1BW’ kodundaki modelle yer alıyor. 9 bin BTU’luk soğutma kapasitesine sahip olan model, özellikle A+ enerji tüketimi sınıfına sahip. Modelin üzerinde gömülü bir bilgilendirme ekranı var. 1499 TL

SESSİZLİĞİ ÖN PLANDA

DELONGHI’nin mobil klima modeli ‘Pinguino Pac N87’. Özellikle sessizliğiyle ön plana çıkan model, 48 ile 63 desibel arasında bir çalışma gürültüsüne sahip ve gelişmiş kontrol paneli bulunduruyor. 1499 TL

MOBİL SOĞUTUCULAR

BU modeller klimalardan farklı olarak kompresörlü bir motor olmadığından dolayı sıcak hava çıkışı bulunmuyor. Bu yüzden de mobil soğutucuları bir hortumla pencereye bağlamıyorsunuz. Bu modellerdeki soğutma sistemi ise cihazların üzerinde bulunan tanktaki sudan sağlanıyor.BÜYÜK SU TANKI

TÜRKİYE’deki tüketicilerin ilgisini çeken modellerden biri Dijitsu’nun ‘VN11’ modeli. 130 wattlık bir güçle çalışan modelde, 16 litrelik su tankı yer alıyor. Model, dokunmatik paneli gibi özelliklerle tüketicilerin beğenisine sunuluyor. 699 TL

HAVAYI TEMİZLİYOR

MOBİL soğutucular alanında yer alan şirketlerden biri de Raks. 130 wattlık bir güçle çalışan ‘Raks Bore-130’de, 10 litrelik bir su tankı bulunuyor. Model, 24 saat zaman ayarlama özelliğiyle kullanımı kolaylaştırıyor. 490 TL

GÜÇLÜ SEÇENEK

SİMFER’in geliştirdiği ‘HSD-1800’ modeli, 180 wattlık gücüyle dikkat çeken modellerin arasında yer alıyor. Bal peteği tasarımlı filtresi ve su devir sistemi ile daha serin hava sunmayı amaçlayan model, 3 farklı hız ayarına sahip. 799 TL