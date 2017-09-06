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Polisler için özel drone

İzmirli tasarımcı Mustafa Murat Bilir, polisler için özel drone (insansız hava aracı) tasarladı

Polisler için özel drone

İzmirli tasarımcı Mustafa Murat Bilir, polisler için özel drone (insansız hava aracı) tasarladı

06 Eylül 2017 Çarşamba 10:14
Polisler için özel drone
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İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunu Mustafa Murat Bilir, polislerin görev sırasında yaşadığı zorlukları dikkate alarak yeni nesil drone tasarladı. “Drolis” adını verdiği çalışmasıyla polislerin drone kullanımını hızlandırmayı amaçladığını belirten Bilir, “Drolis’i tasarlarken öncelikle kullanıma geçiş süresini hedefledim. Diğer drone'lardan farklı olarak tasarım aşamasında çantasıyla beraber düşünüp tasarladım. Böylece kullanıma geçiş süresi hayli kısalıyor. Kullanıcı Drolis’i sırtında taşırken tek bir hareketle kolayca alıp, tek tuşa basarak saniyeler içinde kullanıma başlayabilir” dedi.

Engelleri kendi görebiliyor
GPS sistemi sayesinde drone’nun yerinin kaybolmayacağını, gözden kaçırıldığında dahi tek tuşla kolayca çağrılabileceğini ifade eden Bilir, ayrıca drone'da yer alan sound solar sensörleri sayesinde uçuş sırasında kullanıcının görmediği engellerin de fark edilebileceğini söyledi. Bilir, günümüzde drone kullanımının polisler için gerekli olduğunu belirterek, kullanımı basit ve hızlı bir drone tasarladığını aktardı.

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DroneInsansız Hava AracıEkonomi ÜniversitesiİEÜDrolis
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