Note 8'den bir ilk!

GEÇTİĞİMİZ sene Galaxy Note 7'yi Coral Blue renkli modeli ile görmüştük. Samsung'un bu yeni renk denemesi kullanıcılar tarafından fazlasıyla beğenilmişti. Her ne kadar Note 7 hayatını sürdüremese de, Corel Blue sürdürdü ve S7 edge'in yanı sıra yeni S8'lerde de Corel Blue renk opsiyonu yer aldı. Şimdi Samsung'un Note 8'de de aileye yeni renk eklemesi bekleniyor. İsmi ise, Deep Blue.

Samsung'un 2017 amiralleri Midnight Black ve Orchid Grey renkleriyle gelmişti. Sonrasında özel renk varyantları da hazırlanan telefonlara, muhtemelen Note 8'den sonra yeni bir model daha eklenecek. Söylenene göre Samsung, Note 8'i Deep Blue rengiyle tanıtacak. Çıkış noktasını bu renkle yapması beklenen Note 8'in, elbette yine diğer renk seçenekleri de yer alacak.



Note 8'i görmemize çok fazla zaman kalmadı. Samsung'un 23 Ağustos'ta Note 8'i tanıtması bekleniyor.

