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Note 7'yi öldürecek

Alman GSM operatörü T-Mobile, bugün yayınlamaya başladığı güncellemeyle birlikte Note 7'leri kullanılamaz hale getirecek. Güncellemeyi Note 7'ye yükleyen T-Mobile operatörü kullanıcıları, bundan böyle telefonunu şarj edemeyecek

Note 7'yi öldürecek
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SAMSUNG'UN Note 7 yüzünden başına gelmeyenleri artık duymayan kalmadı. Ağustos ayında büyük ümitlerle tanıtılan ve piyasaya sunulan Galaxy Note 7, bataryasındaki aşırı ısınma ve patlama sorunu nedeniyle geri toplatıldı. Değiştirilen bataryalar da fayda etmeyince Note 7'nin üretimi durduruldu ve fiyaskoyla sonuçlandığı kabul edildi.
Lakin bu durumda bile milyonlarca kişi kullandığı Note 7'den vazgeçmedi ve iade etmeye götürmedi. Hatta geçtiğimiz hafta açıklanan raporda Note 7'nin hala birçok akıllı telefon modelinden fazla kullanıldığı gözler önüne serilmişti. Fakat söz konusu telefon hala potansiyel tehlike olarak kabul ediliyor ve uçaklara alınmama yasağı devam ediyor.
Samsung, yayınladığı güncellemeyle şarj yüzdesini yüzde 60'a düşürdü fakat bu da fayda etmedi. En sonunda devreye dünya devi operatörler girdi. T-Mobile, AT&T ve Verizon gibi dev şirketler, güncelleme yayınlayarak Note 7'yi tamamen öldüreceklerini açıkladı.
İşte bu konuda ilk adım T-Mobile'dan geldi. Alman GSM operatörünün yayınlamaya başladığı güncelleme, Note 7'nin kullanılmasını imkansız hale getiriyor. Güncelleme yüklendiği takdirde telefon şarj edilemiyor ve kapalı bir şekilde durmaya mahkum oluyor.
Söz konusu güncellemenin 5 Ocak'ta AT&T ve Sprint gibi diğer GSM operatörleri tarafından da yayınlanacağı ifade edildi.
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Etiketler; #Note 7yi öldürecek #samsung #T-Mobile #gsm
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