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Nokia modelleri Türkiye'ye geliyor!

Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi ile akıllı telefon pazarına ciddi bir dönüş yapan Nokia'nın yeni modelleri ülkemizde de yer alacak!

Nokia modelleri Türkiye'ye geliyor!

Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi ile akıllı telefon pazarına ciddi bir dönüş yapan Nokia'nın yeni modelleri ülkemizde de yer alacak!

23 Nisan 2017 Pazar 16:33
Nokia modelleri Türkiye'ye geliyor!
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NOKİA'nın Android işletim sistemli yeni telefon serileri Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 modelleri ülkemizde satışa sunulacak. 

Nokia modelleri Türkiye'ye geliyor!
Android işletim sistemli Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 modelleri ile pazara iddialı bir dönüş yapmaya hazırlanan Nokia'nın bu yeni modelleri ülkemizde de satışa sunulacak.

Nokia 6 özellikleri
6000 serisi alüminyum kullanan yekpare kasa ile gelen telefonda 5.5 inç boyutlu 1080p Full HD ekran yer alıyor. Gücünü Snapdragon 430 işlemcisinden alan telefonda bu işlemcinin yanı sıra Adreno 505, 3 GB veya 4 GB RAM, 32 GB veya 64 GB dahili depolama yer alıyor. 16 MP arka, 8 MP ön kameraya sahip Nokia 6, Android Nougat işletim sistemiyle kutudan çıkacak. Son olarak telefonda 3000 mAh kapasiteli pil bulunuyor.

Nokia 5 özellikleri
Özellikle fiyat-performans telefonu olarak lanse edilen yeni Nokia 5’in ekranı 5,2 inç büyüklüğünde ve 720 x 1280 HD çözünürlüğünde. Kalbinde ise Qualcomm’un Snapdragon 435 işlemcisini bulunduran yeni Nokia 5, 2 GB RAM ve 16 GB ROM’a ( Dahili Depolamaya ) sahip ( 128 GB’a kadar microSD kart desteği mevcut ).

Kamera tarafında ise önde 8 MP, arkada ise 13 MP olmak üzere iki adet sensörün kullanıldığı yeni Nokia 5’de, 3000 mAh’lik bir batarya bulunuyor. Ayrıca NFC ve LTE gibi güncel bağlantı Teknolojilerini destekleyen yeni Nokia 5, akıcı bir arayüzle beraber Android 7.0 Nougat çalışıyor.

Nokia 3 özellikleri
Nokia 3’ün ekranı 5,0 inç büyüklüğünde ve 720 x 1280 HD çözünürlüğünde. Kalbinde ise MediaTek MT6737 işlemcisini bulunduran yeni Nokia 3, 2 GB RAM ve 16 ROM’a ( Dahili Depolamaya ) sahip ( 128 GB’a kadar microSD kart desteği mevcut ).

Kamera tarafında ise önde ve arkada 8 MP'lik iki adet sensörün kullanıldığı yeni Nokia 3’de, 2650mAh’lik bir batarya bulunuyor. Ayrıca NFC ve LTE gibi güncel bağlantı teknolojilerini destekleyen yeni Nokia 3, akıcı bir arayüzle beraber Android 7.0 Nougat çalışıyor.

Nokia'nın yeni seri telefonlarının ülkemizde satışa çıkacağı kesinleşti ancak resmi olarak açıklanan bir tarih ise henüz yok.

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Son Güncelleme: 23.04.2017 16:39
Anahtar Kelimeler:
Nokia 6Nokia 5Nokia 3Nokianın Yeni ModelleriNokia
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