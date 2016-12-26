banner428
banner405

NASA'nın hedefinde orası var!

NASA, ekolojik değişimleri takip etmek amacıyla kutuplardaki plankton seviyelerini tespit etmek için güneş ışığına ihtiyaç duymaksızın lazer ışınlarını kullanarak bilgi toplayacak

NASA'nın hedefinde orası var!
banner404
AMERİKAN Uzay ve Havacılık Dairesinin (NASA), ekolojik değişimleri takip etmek amacıyla kutuplardaki plankton seviyelerini tespit etmek için güneş ışığına ihtiyaç duymaksızın lazer ışınlarını kullanarak bilgi toplayacağı belirtildi. NASA'nın resmi internet sitesinde yayımlanan rapora göre, ekolojik değişimlerin takip edilmesi amacıyla kutup bölgelerinde lazer ışınları yardımıyla plankton seviyeleri incelenerek veri elde edilebilecek. Daha önce yalnızca güneş ışınlarının okyanus üzerindeki yansımasıyla veri toplayabilen NASA, yeni lazer sistemiyle artık herhangi bir dış ışık kaynağına ihtiyaç duymaksızın bulutların arasından dahi okyanusun derinliklerindeki bitki yapısı hakkında bilgi alabilecek. Araştırmacılar, yeni sistemle kış aylarında güneş görmeyen kutup bölgelerinde gerekli verilere ulaşarak eko-sistem özellikleri, iklim ve okyanus eko-sistemi arasındaki ilişki gibi birçok konu üzerinde inceleme yapabilecek.
banner355
Etiketler; #nasa #ekolojik değişim #Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
Büyük Türk şirketlerine siber saldırı!
Sonraki Haber
NASA'nın hedefinde orası var!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.