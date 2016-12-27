Mars'ın yüzeyinde dev kaşık bulundu

NASA'nın keşif robotları Mars'ın yüzeyinde bilim insanları heyecanlandıran bir görüntü yakaladı. Keşif robotlarının gönderdiği videoda, Mars'ın yüzeyinde büyük boyutlarda bir kaşık olduğu görülüyor
NASA, ESA ve Elon Musk gibi girişimcilerin Kızıl Gezegen Mars üzerine araştırmalar yaptığı biliniyor. Curiosity ve Opportunity isimli keşif robotları, yıllardır Mars'ın yüzeyini karış karış tarıyor ve yaşamın olabileceğini araştırıyor. İşte o araştırmalar sırasında çok ilginç bir görüntüyle rastlandı. NASA'nın keşif robotu Mars'ın yüzeyinde büyük boyutlarda bir kaşık görüntüledi.
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