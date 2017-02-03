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‘Locked in’in kilidi çözülüyor

Bilim insanları, vücutlarını hiçbir şekilde kontrol edemeyen kilitli kalma sendromu (locked in sendromu) hastalarının ilk defa iletişim kurabileceğini açıkladı

‘Locked in’in kilidi çözülüyor

Bilim insanları, vücutlarını hiçbir şekilde kontrol edemeyen kilitli kalma sendromu (locked in sendromu) hastalarının ilk defa iletişim kurabileceğini açıkladı

03 Şubat 2017 Cuma 12:05
‘Locked in’in kilidi çözülüyor
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İSVİÇRE'DE dört hasta üzerinde denenen yeni yöntem, hastaların hareket ettiremedikleri bir bedende kilitli kalmış olmalarına rağmen mutlu olduklarını da ortaya çıkardı. BBC’nin haberine göre dört hastada da, beyinlerinin kaslarını kullanmalarına engel olan bir tür motor nöron hastalığı bulunuyordu. Bu hastalığa yakalananların beyinleri normal fonksiyonlarını sürdürse de hastalar konuşamıyor ve hareket edemiyor. Bu durumdaki hastaların bazıları göz kaslarını hareket ettirerek iletişim kurabiliyor. Fakat bu çalışmada yer alan hastalar göz kaslarını da hareket ettiremiyordu.
‘Evliliğe hayır!’
Bilim insanları bu uygulamada kızıl ötesi spektroskopi adlı bir yöntemi kullanarak beynin içindeki kanın rengine bakıp kişinin beyninde yürütülen faaliyeti algılıyor. Hastalara “Eşinin adı Jaochim mi?” gibi sorular sorarak bir bilgisayar yazılımının beyinden gelen işaretleri analiz etmeyi öğrenmesi sağlanıyor. Sistemin başarı oranı yüzde 75. Bu yüzden hastanın verdiği cevaptan emin olmak için aynı soruyu birkaç kere sormak gerekiyor. Çalışmalardan birinde bir kadın, erkek arkadaşıyla evlenmeden önce kilitli kalma sendromlu hastası babasının onayını almak istedi.Fakat babanın verdiği 10 yanıttan 8’i hayır oldu. “Niye hayır dediğini anlayamadık” diyor Prof. Chaudhary ve ekliyor: “Ama yine de evlendiler. Aşkın önünde hiçbir engel duramaz.”
Uzmanlar: Olağan üstü
Nöroteknoloji üzerine araştırma yapan Wyss Center’ın direktörü Profesör John Donoghue şunları söyledi:“Kilitli kalma sendromu nedeniyle tüm iletişimi kesilen birinin tekrardan iletişim kurmasını sağlamak, çevrelerindeki dünyayla etkileşim kurabilmeleri için zihinlerini özgürleştirmek demektir. Bu olağanüstü.” 

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Anahtar Kelimeler:
LockedBilim Insanlar
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