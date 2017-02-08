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LG G6, 9 Mart'ta Kore'de piyasaya sürülecek

LG G6'nın piyasaya sürüleceği tarihler belli olmaya başladı!

LG G6, 9 Mart'ta Kore'de piyasaya sürülecek

LG G6'nın piyasaya sürüleceği tarihler belli olmaya başladı!

08 Şubat 2017 Çarşamba 17:24
LG G6, 9 Mart'ta Kore'de piyasaya sürülecek
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LG G6'nın MWC 2017'de tanıtılmasına bir kaç hafta kala, en son donanım sızıntıları sayesinde cihazın piyasaya sürülmesiyle ilgili daha fazla bilgi ediniyoruz. Venturebeat'ten ünlü bilgi sızdırıcısı Evan Blass, G6'nın 26 Şubat'ta Güney Kore'de piyasaya sürüleceğini açıkladı. Blass'ın iddiasına göre, LG G6 Güney Kore mağazalarına 9 Mart'ta gelecek. Bundan sonra Amerika'da ise 7 Nisan'da satışa başlayacak. LG'nin G6'yı Amerika'da Nisan ayında piyasaya sürecek olması önemli bir karar, çünkü söylentiye göre aynı zamanda Samsung da Galaxy S8'i satışa sunacak. G6'nın olabildiğince fazla market payı kazanması için, Galaxy S8'den önce piyasaya sürülmesi bekleniyor. LG bütün sürprizlerini MWC 2017 için saklıyor, 26 Şubat'ı sabırsızlıkla bekliyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
LG G6KoreVenturebeat
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