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İşte LG G6’nın arayüzü!
İşte LG G6’nın arayüzü!
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İşte LG G6’nın arayüzü!

LG'nin tanıtmasına çok az bir süre kaldığı amiral gemisi telefonu G6’nın arayüzüne ait bir bir video yayınlandı. LG'nin yayınladığı videoda yeni arayüz gözler önüne seriliyor

İşte LG G6’nın arayüzü!

LG'nin tanıtmasına çok az bir süre kaldığı amiral gemisi telefonu G6’nın arayüzüne ait bir bir video yayınlandı. LG'nin yayınladığı videoda yeni arayüz gözler önüne seriliyor

16 Şubat 2017 Perşembe 17:49
İşte LG G6’nın arayüzü!
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ANDROİD 7.0 Nougat yüklü olarak gelecek LG G6'daki arayüz, LG G5’teki UX 5.0’ın ve LG V20’deki UX 5.0+’ın gelişmiş bir versiyonu olacak. UX 6.0 arayüzüyle gelmesi beklenen telefonun 18:9 en-boy görüntü oranıyla tam görüş sunacağı ifade ediliyor.
Suya dayanıklı bir yapıda olacağı söylenen telefonun 3200 mAh'lık pilinin değiştirilemeyeceği söyleniyor. G6'nın diğer teknik özellikleri arasında 2840 x 1880 piksel çözünürlüklü 5,7 inç ekran, Snapdragon 821 işlemci, 6 GB RAM, düşük ışık koşulları için F/1.8 diyaframlı çift arka kamera ve 12 MP ön kamera yer alabilir.  
26 Şubat’ta tanıtılacak LG G6’nın ABD'de 7 Nisan 2017 tarihinde piyasaya sürüleceği söyleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
LG G6LG G5LG V20
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