İşte LG G6’nın arayüzü!

ANDROİD 7.0 Nougat yüklü olarak gelecek LG G6'daki arayüz, LG G5’teki UX 5.0’ın ve LG V20’deki UX 5.0+’ın gelişmiş bir versiyonu olacak. UX 6.0 arayüzüyle gelmesi beklenen telefonun 18:9 en-boy görüntü oranıyla tam görüş sunacağı ifade ediliyor.

Suya dayanıklı bir yapıda olacağı söylenen telefonun 3200 mAh'lık pilinin değiştirilemeyeceği söyleniyor. G6'nın diğer teknik özellikleri arasında 2840 x 1880 piksel çözünürlüklü 5,7 inç ekran, Snapdragon 821 işlemci, 6 GB RAM, düşük ışık koşulları için F/1.8 diyaframlı çift arka kamera ve 12 MP ön kamera yer alabilir.

26 Şubat’ta tanıtılacak LG G6’nın ABD'de 7 Nisan 2017 tarihinde piyasaya sürüleceği söyleniyor.