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iPhone kullananları bekleyen büyük tehlike!

Dün yayımlanan Wikileaks belgelerinde iPhone'la ilgili korkunç bir detay çıktı. CIA'nın iPhone cihazlara geri dönülemez bir şekilde sızdığı belirtildi

iPhone kullananları bekleyen büyük tehlike!

Dün yayımlanan Wikileaks belgelerinde iPhone'la ilgili korkunç bir detay çıktı. CIA'nın iPhone cihazlara geri dönülemez bir şekilde sızdığı belirtildi

24 Mart 2017 Cuma 14:02
iPhone kullananları bekleyen büyük tehlike!
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WİKİLEAKS'IN dün yayımladığı belgelerde, ABD hükümetine çalışan bilgisayar korsanlarının iPhone cihazlara sızıp, bu cihazların daimi iOS yazılımına "yerleşik" kötü amaçlı yazılım yüklemiş olabileceği ileri sürüldü.
İddiaların doğru olması durumunda cihazına yazılım yüklenen bir iPhone kullanıcısının, telefonundaki tüm verileri silip işletim sistemini yeniden yüklemek için cihazını "fabrika ayarlarına" geri döndürse bile söz konusu kötü amaçlı yazılımdan kurtulması mümkün olmuyor.
Belgelerde "NightSkies" olarak geçen programın geçmişi, iPhone cihazların ilk kez piyasaya sürüldüğü 2008 yılına dayandırılıyor.
Programın "1.2" iOS sürümüne sızıldığını ileri süren Wikileaks, programın hala kullanımda olup olmadığı ya da yeni nesil cihazlara sızıp sızmadığına dair herhangi kanıt bulunmadığına işaret etti.
Bu arada WikiLeaks belgelerinde, özellikle Apple marka cihazları hedef alan başka korsan vakalarına da yer verildi.
"Sonic Screwdriver" adlı programın 2012'de Apple dizüstü ve masaüstü bilgisayarlara ağ kablosu adaptörleriyle girdiği ifade edildi.
Belgelerde adı geçen diğer programlardan Triton ve Der Starke'nin 2013'te bilgisayar korsanları tarafından uzaktan ya da doğrudan bilgisayarlara yüklenmiş olabileceği aktarıldı.
Söz konusu yazılımların bilgisayar kullanıcılarına fark ettirmeden CIA'ya kolayca dosya aktarımı yapabildiği iddia edildi.
Wikileaks, kötü amaçlı programların yurt dışına sevkiyatları sırasında CIA tarafından alıkonulan cihazlara yüklenmiş olabileceğini ileri sürdü.
Apple, yaptığı açıklamada cihazlardaki sistem açığı sorununun farkında olduklarını kaydetti.
Açıklamada, "İlk belirlemelerimize göre, iddia edilen iPhone sistem açığı, sadece iPhone 3G model cihazları etkilemiş ve bu açık 2009'da iPhone 3GS modeli piyasaya sürüldüğünde düzeltilmiştir. Ayrıca incelemelerimiz, 2013'ten sonra piyasaya sürülen tüm Mac cihazlarda sistem açığı sorunun düzeltildiğini gösteriyor." ifadelerine yer verildi.
CIA ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

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Son Güncelleme: 24.03.2017 15:11
Anahtar Kelimeler:
IOSDer StarkeTritonABDNightSkiesCIAıphone
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