iPhone'a su kaçınca nasıl temizlenir?

APPLE, iPhone tarihinde bir ilki iPhone 7'de gerçekleştirerek, cihaza su geçirmez özelliği eklemişti. Ancak iPhone 7, sıvı teması ile karşılaştığı zaman suyu tahliye etmek için bir mekanizmaya sahip değil.

Bildiğiniz gibi Apple Watch Series 2 modellerinde sıvı teması sonrası, suyu tahliye etmek için bir özellik yer alıyor. Ses dalgaları ile suyu dışarıya atan Apple Watch Series 2'nin benzer bir özelliği şimdi iPhone'a da geldi.

iPhone için geliştirilen Sonic isimli uygulama farklı frekanslarda sinüs dalgası sesi üretiyor. Bu dalga 0 Hz ile 25kHz arasında değişiyor. Şimdilik sadece iPhone 7'de test edilen Sonic uygulaması, olası bir sıvı teması sonucunda iPhone'dan suyu bu ses dalgaları ile dışarıya atıyor.

Yaptığım testlere göre en iyi 130 Hz frekansında iPhone suyu dışarıya atıyor. Eğer iPhone 7'ye su kaçırdıysanız aşağıdaki linkten uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulamayı indirdikten sonra 130 Hz ayarında yaklaşık 2-3 dakika kesintisiz olarak uygulamayı çalıştırmanız gerekiyor.