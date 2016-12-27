banner428
banner405

İnternette öpücük gerçek oldu!

Bu garip telefon aksesuarını öpenler, uzak da olsalar, sevdikleriyle birbirlerine daha yakın hissedebilecek!

İnternette öpücük gerçek oldu!
banner404
SEVGİLİSİNDEN uzak kalmaya tahammül edemeyenler, artık Kissenger ile öpücüklerini videolu sohbet üzerinden gönderebilecekler. 
Cihaz basit bir çalışma prensibine sahip. Telefon kılıflarından biraz daha büyük olan Kissenger'ın alt kısmında oval şekilli bir silikon "dudak" bulunuyor. Yüksek isabetli sensörler, bu yüzey üzerindeki dudak hareketlerini algılıyor ve küçük tetikleyici mekanizmalar, öpülen kişinin dudak hareketlerini taklit ediyor.
 
Kissenger, aşıklar arasındaki yakınlığı korumaktan ileri gitmeyi amaçlıyor. Cihazın mucidi Emma Yann Zhang, insanların zaman içinde yapay zeka veya robotlarla daha yakın hale geleceğini ve öpücükleri paylaşabilmenin bu alanda önemli bir faktör olabileceğini düşünüyor.
 
Çoğu iletişim teknolojisinde olduğu gibi bu projede de veri toplanıyor. Araştırmacılar, kan basıncı ve kalp ritmi gibi verileri kaydederek, bunların gerçek öpüşmedeki gibi etkilenip etkilenmediğine bakıyorlar. Bununla birlikte veri toplanması, gizlilik endişelerini de beraberinde getirecek gibi görünüyor (öpücüklerinizin uçtan uca şifrelenip şifrelenmediği bilinmiyor).
banner355
Etiketler; #İnternette öpücük #telefon aksesuarı #Kissenger #Emma Yann Zhang
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
Hulusi Akar'ın acı günü
Sonraki Haber
İnternette öpücük gerçek oldu!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.