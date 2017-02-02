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Instagram'a yeni özellik geliyor!

Popüler fotoğraf paylaşma platformu Instagram, çok yakında yeni özelliğini kullanıma açacak. Fotoğraf tutkunları bu özelliğe bayılacak!

Instagram'a yeni özellik geliyor!

Popüler fotoğraf paylaşma platformu Instagram, çok yakında yeni özelliğini kullanıma açacak. Fotoğraf tutkunları bu özelliğe bayılacak!

02 Şubat 2017 Perşembe 17:15
Instagram'a yeni özellik geliyor!
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GEÇTİĞİMİZ günlerde canlı yayın özelliğini tüm dünyada aktif hale getiren Instagram, yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Aktarılan yeni bilgilere göre Android platformundaki Instagram uygulamasında bazı kullanıcıların erişebildiği yeni bir özelliğin olduğu ortaya çıktı.

Instagram'ın yeni özelliği fotoğraf yükleme alanında olacak. Bazı kullanıcılar, Instagram'ın 10.7.0 sürümünde tek seferde birden fazla fotoğrafı aynı anda yükleyebiliyor. Eğer testler başarılı olursa zaman içerisinde Instagram'a çoklu fotoğraf yükleme özelliği güncelleme ile herkese sunulacak.
 
Şimdilik galeriden en fazla 10 adet fotoğraf aynı anda Instagram'a yüklenebiliyor. Tahminlere göre çoklu yüklenen fotoğraflar bir albüm halinde görünecek ve takipçiler bu albüme tıkladığında yüklenen fotoğrafları görüntüleyebilecek. Bakalım Instagram'ın yeni özelliği ne zaman herkesin kullanımına açılacak?

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Anahtar Kelimeler:
İnstagramFotograf
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