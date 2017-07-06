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İki dev bir oldu köylere o hizmeti götürecekler

Köylere hızlı internet projesi kapsamında 1.472 yerleşim yerine 4.5G şebeke altyapı yatırımı yapılacak. Bu sayede köy ve şehir arasındaki teknoloji farkının ortadan kaldırılması hedefleniyor

İki dev bir oldu köylere o hizmeti götürecekler

Köylere hızlı internet projesi kapsamında 1.472 yerleşim yerine 4.5G şebeke altyapı yatırımı yapılacak. Bu sayede köy ve şehir arasındaki teknoloji farkının ortadan kaldırılması hedefleniyor

06 Temmuz 2017 Perşembe 10:00
İki dev bir oldu köylere o hizmeti götürecekler
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TÜRK Telekom ile Vodafone Türkiye’nin birlikte yapacağı “4.5G Kırsal Mobil Kapsamı Projesi”nin 2. faz sözleşmesi dün Ankara’da Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk  Telekom CEO’su Paul Doany ve Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan tarafından imzalandı.

Türk Telekom ve Vodafone, 1.6 milyar TL’lik yatırımla 4.5G’nin olmadığı kırsal alanlara 36 ay içerisinde mobil iletişim altyapısı kuracak. Projede masraflar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından, Evrensel Hizmet Bütçesi’nden karşılanacak. İhale kapsamında inşa edilecek altyapı, üç operatörün aboneleri tarafından kullanılabilecek.

Evrensel hizmet projesindeki hedeflerinin vatandaşları, ister kentte ister köyde en son teknolojiyle buluşturmak olduğunu anlatan Bakan Arslan, “Böylece şehirlerde olduğu gibi köylerde de genişbant erişim imkanı sunarak, vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini ve bilgi seviyelerini artırmış olacağız” dedi.

YERLİLİK YATIRIMI

Sözleşmeyle mobil haberleşme altyapısı olmayan kırsal kesime yönelik önemli bir proje başlattıklarına işaret eden Arslan, bundan önce 1.799 noktada vatandaşın ayağına hizmet götürdüklerini ve 1.472 yerleşim yerine mobil genişbant internet ve ses hizmeti için 4.5G teknolojisine dayalı altyapı kuracaklarını söyledi.

Bakan Arslan, 4.5G altyapısının kurulumunda ilk projede yüzde 10, ikincisinde yüzde 30 yerli ve milli baz istasyonu ULAK’ın kullanımını zorunlu tuttuklarını hatırlatarak, hedeflerinin çok yakın bir gelecekte tüm altyapıları yerli ve milli ürünlerle kullanılabilir hale getirmek olduğunu kaydetti.

Arslan, bu projelerle birlikte sayısal uçurumun ortadan kalkmasını sağlayacaklarını belirterek, “İşletmecilerin ticari kaygılarla hizmet götürmediği yerlere hükümet olarak evrensel hizmet kapsamında kamu kaynağı kullanarak genişbant mobil internet ve ses hizmeti götürüyoruz” diye konuştu.

64.3 MİLYON ABONE

Fiber altyapı uzunluğunun 300 bin kilometreye ulaştığını, mobil abone sayısının 76 milyon olduğunu belirten Arslan, 10.8 milyonu sabit, 53.5 milyonu mobil olmak üzere 64.3 milyon genişbant abonesinin bulunduğunu bildirdi.

Bugüne kadar 3 ulusal ve 1 uluslararası siber güvenlik tatbikatı gerçekleştirildiğini hatırlatan Arslan, bu yıl ulusal, gelecek yıl uluslararası birer tatbikat yapılmasını hedeflediklerini söyledi. Sosyal sorumluluk kapsamında yürütülen Gören Göz Projesi ile görme engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak haritalar ve navigasyon içeren 10 bin cihaz dağıtıldığına değinen Arslan, ilave olarak 5 bin cihazın ise 2018’de dağıtılacağını açıkladı.

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