İki adımlı doğrulama nasıl açılır?

WHATSAPP, eklediği yeni güvenlik özelliği sayesinde uygulamanını bir milyardan fazla kullanıcısını hacker'lardan korumayı amaçlıyor. Şirket, iki adımlı doğrulama özelliğini dünya çapında tüm kullanıcılara yayınlıyor.

Yeni özellik yayınlandığında, uygulamanın içinden Ayarlar > Hesap > İki Adımlı Doğrulama menüsüne erişerek güvenliğinizi arttırabilirsiniz.

WhatsApp'ın iki adımlı doğrulama teknolojisi, Facebook ve Google gibi diğer online hizmetlerin sunduğu doğrulama sistemlerinden farklı. Tek seferlik kullanım için parolalar üreten bir uygulama kullanmak yerine, WhatsApp akılda kalıcı altı haneli bir parola oluşturmanızı istiyor. Unutmamanız için, uygulama arada bir parolayı girmenizi isteyecek.

İki adımlı doğrulamayı açarken uygulama ayrıca isteğe bağlı olarak bir e-posta adresi istiyor. Eğer iki adımlı doğrulamayı kapamak isterseniz bu e-posta adresine gönderilen bir linke tıklayarak özelliği durdurabiliyorsunuz. Uygulama, girdiğiniz e-posta adresini doğrulamıyor, bu yüzden adresi doğru girdiğinizden emin olun.

Eğe parolanızı unutursanız, WhatsApp yabancı birinin hesabınızı ele geçirmemesi için 7 gün içerisinde ikiden fazla doğrulama yapılmasına izin vermiyor. Bu sürenin sonunda parola olmadan doğrulama yapabiliyorsunuz, ancak beklemede olan mesajlar siliniyor. Eğer WhatsApp'ı 30 gün boyunca kullanmazsanız ve parola olmadan doğrulama yapmayı denerseniz, hesabınız siliniyor ve yeni bir hesap oluşturuluyor.