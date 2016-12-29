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Her mutsuzluk depresyon değildir

Psikolog Barış Gürkaş, her mutsuzluğun depresyon olmadığını belirtti

Her mutsuzluk depresyon değildir

Psikolog Barış Gürkaş, her mutsuzluğun depresyon olmadığını belirtti

29 Aralık 2016 Perşembe 17:09
Her mutsuzluk depresyon değildir
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DEPRESYONUN son zamanların en yaygın rahatsızlığı olduğunu ifade eden Gürkaş, “Halk arasında şikayetler o kadar sık dile getiriliyor ki sanarsınız herkes depresyonda. Söylenenlere göre, çevremize bakacak olursak depresyonda olmayan neredeyse hiç yok. Aslında durum bundan biraz daha farklı, kişinin depresyonda olması için çeşitli kriterleri karşılaması gerekiyor. Bu kriterlere internette her kaynaktan ulaşılabildiği gibi, çeşitli testler vasıtasıyla da aslında depresyon seviyenizin ne düzeyde olduğunu görebiliyorsunuz. Ancak bunlar bize sağlıklı sonuçlar vermediği gibi birçok zaman yanlışta yönlendirebiliyor. Bunlar tanının koyulabilmesi için yeterli değil" dedi.
 
Uzmanların tanıları koyarken kişinin, depresyon ölçeklerinin sonucunda, seans esnasındaki gözlemlerini ve kişinin öyküsünü de göz önüne alarak sonuca ulaştıklarını kaydeden Gürkaş, "Kısacası bir kişinin depresyonda olduğunu söyleyebilmek için ciddi bir seans sürecinden geçmesi gerekiyor. Günlük hayatta karşılaştığımız çeşitli üzüntüler, kayıplar, mutsuzluklar kısa süreli de olsa kendimizi depresif hissetmemize sebep olabiliyor. Ancak bunların kısa süreli olması bizim depresyonda olduğumuz anlamına gelmez. Kişi depresyondadır diyebilmek için depresyon kriterlerini karşılıyor olması gerekir" ifadelerini kullandı.
 
Depresyon Nedir? 
Gürkaş, "Depresyon dünyada 350 milyon kişinin mücadele ettiği bir rahatsızlıktır. Depresyon şeker, kalp gibi ciddiye alınması gereken bir rahatsızlıktır. Ciddiye alınmadığı taktirde kişinin yaşam kalitesini ciddi oranda düşürür. Depresyon kişinin ruh halinin yanında fizyolojik olarak etkilenmesine de sebep olur. Depresyon kişinin günlük hayatında bozulmalara sebep olabileceği gibi, çevresinin de yaşam kalitesini doğrudan etkiler" şeklinde konuştu.

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Son Güncelleme: 29.12.2016 17:13
Anahtar Kelimeler:
MutsuzlukBarış GürkaşDepresyon
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