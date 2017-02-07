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Google Maps iyice kolaylaştı!
Google Maps iyice kolaylaştı!
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Google Maps iyice kolaylaştı!

Bu güncellemeyle birlikte Google Maps'in Android sürümünü kullanmak, çok daha kolay hale geldi!

Google Maps iyice kolaylaştı!

Bu güncellemeyle birlikte Google Maps'in Android sürümünü kullanmak, çok daha kolay hale geldi!

07 Şubat 2017 Salı 12:38
Google Maps iyice kolaylaştı!
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GOOGLE, harita uygulaması Google Maps'e hayatı kolaylaştıran küçük yenilikler eklemeye devam ediyor. Uber ve park işlevlerinden sonra Google, şimdi de uygulama içerisinde dolaşmayı kolaylaştırdı.
Google blog'una göre değişiklik, Google Maps'in sadece Android sürümünü ilgilendiriyor. Güncellemeyle birlikte ekranın alt tarafına şu üç işleve hızla ulaşmanızı sağlayan bir menü çubuğu ekleniyor: Yerler, sürüş ve ulaşım. Bu düğmeler sayesinde yol tarifi, restoran bulma gibi işlevlere daha çabuk ulaşabiliyorsunuz.
Yeni "Yerler" sekmesi, etrafınızdaki restoranların ve barların bir listesini ekrana getiriyor. Bunun yanında ATM'ler, eczaneler, benzin istasyonları ve bakkallar/süper marketler arasında arama yapabiliyorsunuz. Otomobil simgesine tıklayarak eve veya işe kaç dakikada varacağınıza dair bir tahmini hemen görebiliyor, trafikle ilgili raporları ve gecikmeleri görebiliyorsunuz. Metro simgesi ise otobüs veya trenleri saatinde yakalamanıza yardımcı oluyor.
Güncelleme, Maps'e yeni işlev eklemese de var olan işlevleri daha görünür hale getiriyor ve onlardan hızla faydalanmamızı sağlıyor. Tüm bunlar, Maps gibi bir uygulama için elbette oldukça memnun edici geliştirmeler.

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Anahtar Kelimeler:
Google MapsAndroidAtm
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