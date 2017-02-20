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Gmail artık daha kullanışlı!

Chrome mağzasında beş yıldız alan bu eklenti sayesinde Gmail'de hayatınız kolaylaşacak!

Gmail artık daha kullanışlı!

Chrome mağzasında beş yıldız alan bu eklenti sayesinde Gmail'de hayatınız kolaylaşacak!

20 Şubat 2017 Pazartesi 09:19
Gmail artık daha kullanışlı!
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FAVİCON'LAR, yani web sitelerinin küçük ikonları, sekmeler arasında dolaşırken, hangi sekmenin hangi sitede olduğunu anlamamızı kolaylaştırıyor. Gmail Sender Icons adlı Chorme uzantısı sayesinde Gmail içinde e-postaların hangi siteden geldiklerini favicon'ları ile görebilirsiniz. Bu eklentinin tek yaptığı şey gelen kutunuzdaki postaların başlıklarının önüne gönderen sitenin favicon'unu ve site adresini koymak. Bu eklenti, gelen kutunuza görsel bir element katarak posta yığınları arasında görmek istediğiniz önemli postaları kolaylıkla ayırt etmenizi sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
GMAİLChormeGmail Sender Icons
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