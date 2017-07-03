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Gece modu WhatsApp'a da geliyor!

WhatsApp dikkat çekici bir özelliğiyle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor

Gece modu WhatsApp'a da geliyor!

WhatsApp dikkat çekici bir özelliğiyle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor

03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:14
Gece modu WhatsApp'a da geliyor!
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WHATSAPP kullanıcılarının karşısına yeni özellikler ile çıkmaya devam ediyor. 2014 yılında Facebook tarafından 21 milyar dolara satın alınan WhatsApp, 1.2 milyar kullanıcısıyla her geçen büyümeye devam ediyor.
 
Kullanıcılara eğlenceli bir özelliği kullanıma sunmaya hazırlanan popüler mesajlaşma platformu ''Gece Modu'' ile farklı bir deneyime bizleri hazırlıyor.
 
Ortaya çıkan detaylar ile birlikte kullanıcıların aklında bazı çağrışımlar yapan bu Gece Modu, gece karanlığında gözümüzü alan beyaz tonlarını terse çevirecek olan bir özellik olarak bekleniyordu. Ancak, bu söylenenlerin çok dışında bir özellik bizleri bekliyor.
 
WhatsApp Gece Modu'yla gece karanlığında çekeceğiniz fotoğrafların daha net çıkmasını sağlıyor.
 
Ayrıca bu özelliği gece karanlığında görüntülü konuşma yaparken de kullanabileceksiniz.
 
Şimdilik iOS kullanıcılarına geleceği tahmin edilen bu mod, kısa bir süre sonrada Android kullanıcıları için de kullanılabilir olacak.
 
Böylece gece karanlığında görüntülü konuşma yapamama sorunu da ortadan kalkmış olacak.

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Anahtar Kelimeler:
WhatsappWhatsApp Gece ModuIOS
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