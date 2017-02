Galaxy S8 Plus yok satabilir!

GALAXY S6 edge ve Galaxy S6'nın 2015 senesinde piyasaya sürülmesiyle, kullanıcılar daha yoğun olarak ekranı kavisli model olan Galaxy S6 edge'e yoğunlaşmışlardı. Ancak Samsung, Galaxy S6'ya daha fazla talep duyulacağını düşünmüş ve bu nedenle S6 edge için yeterli kaynak ayırmadığı için, stok problemiyle karşılaşmıştı.



Resmi Galaxy S8 Kılıfları Sızdı



Galaxy S7'ye gelindiğinde ise, Güney Koreli şirket duruma hazırdı. Galaxy S7'den daha fazla Galaxy S7 edge üreten Samsung, bu sayede satışları da rahatça karşılamış ve kullanıcıların taleplerine cevap verebilmişti. Şimdi aynı senaryonun Galaxy S8'de de tekrarlanacağı düşünülüyor. En azından gelen raporlar bunu gösteriyor. Elbette bunda, yine sonucu tüketici belirleyecek. Zira –beklenen özellikleriyle- Galaxy S8 ile Galaxy S8 Plus arasındaki ekran boyutu farkı kullanıcıları fikir ayrılığına düşürebilir.



Galaxy S8, sızan bilgileriyle 5.7 inç boyutunda bir ekranın sahibi olacak. Galaxy S8 Plus için bilinen ekran boyutu ise 6.2 inç. Bu boyutuyla bir hayli büyük olması beklenen Galaxy S8 Plus, bu nedenle Galaxy S7 edge kadar tercih edilmeyebilir. Öte yandan tam tersi de gerçekleşebilir. Bunu, telefonların satışa çıktıktan sonraki zaman içinde hep birlikte göreceğiz.