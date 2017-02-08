banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88222
ALTIN
148.430
DOLAR
3.7254
STERLIN
4.6603
EURO
3.9749
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Facebook'tan Snapchat klonu yeni uygulama
Facebook'tan Snapchat klonu yeni uygulama
LG G6, 9 Mart'ta Kore'de piyasaya sürülecek
LG G6, 9 Mart'ta Kore'de...
Galaxy S8 Plus yok satabilir!
Galaxy S8 Plus yok satabilir!

Galaxy S8 Plus yok satabilir!

Samsung, Galaxy S8'ten daha fazla Galaxy S8 Plus satmayı başarabilir, çünkü...

Galaxy S8 Plus yok satabilir!

Samsung, Galaxy S8'ten daha fazla Galaxy S8 Plus satmayı başarabilir, çünkü...

08 Şubat 2017 Çarşamba 17:29
Galaxy S8 Plus yok satabilir!
banner404

GALAXY S6 edge ve Galaxy S6'nın 2015 senesinde piyasaya sürülmesiyle, kullanıcılar daha yoğun olarak ekranı kavisli model olan Galaxy S6 edge'e yoğunlaşmışlardı. Ancak Samsung, Galaxy S6'ya daha fazla talep duyulacağını düşünmüş ve bu nedenle S6 edge için yeterli kaynak ayırmadığı için, stok problemiyle karşılaşmıştı.
 
Resmi Galaxy S8 Kılıfları Sızdı
 
Galaxy S7'ye gelindiğinde ise, Güney Koreli şirket duruma hazırdı. Galaxy S7'den daha fazla Galaxy S7 edge üreten Samsung, bu sayede satışları da rahatça karşılamış ve kullanıcıların taleplerine cevap verebilmişti. Şimdi aynı senaryonun Galaxy S8'de de tekrarlanacağı düşünülüyor. En azından gelen raporlar bunu gösteriyor. Elbette bunda, yine sonucu tüketici belirleyecek. Zira –beklenen özellikleriyle- Galaxy S8 ile Galaxy S8 Plus arasındaki ekran boyutu farkı kullanıcıları fikir ayrılığına düşürebilir.
 
Galaxy S8, sızan bilgileriyle 5.7 inç boyutunda bir ekranın sahibi olacak. Galaxy S8 Plus için bilinen ekran boyutu ise 6.2 inç. Bu boyutuyla bir hayli büyük olması beklenen Galaxy S8 Plus, bu nedenle Galaxy S7 edge kadar tercih edilmeyebilir. Öte yandan tam tersi de gerçekleşebilir. Bunu, telefonların satışa çıktıktan sonraki zaman içinde hep birlikte göreceğiz.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Galaxy S8 PlusSamsungGüney Koreli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LG G6, 9 Mart'ta Kore'de piyasaya sürülecek
LG G6, 9 Mart'ta Kore'de piyasaya sürülecek
Facebook'tan Snapchat klonu yeni uygulama
Facebook'tan Snapchat klonu yeni uygulama
İşte Whatsapp'ın yeni özelliği!
İşte Whatsapp'ın yeni özelliği!

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals