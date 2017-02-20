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Ericsson'dan 5G atılımı!

Ericsson, sektörde bir ilki gerçekleştiriyor ve bugünün şebekelerinden 5G’ye olan yolculuğu hızlandıracak erişim ve çekirdek şebeke çözümlerini sunuyor

Ericsson'dan 5G atılımı!

Ericsson, sektörde bir ilki gerçekleştiriyor ve bugünün şebekelerinden 5G’ye olan yolculuğu hızlandıracak erişim ve çekirdek şebeke çözümlerini sunuyor

20 Şubat 2017 Pazartesi 12:38
Ericsson'dan 5G atılımı!
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ERİCSON, 5G’de dünyadaki ilklerden olmayı hedefleyen operatörler için 5G platformu’nu oluşturdu. İletişim, hızla Sanal Gerçeklik ya da Artırılmış Gerçeklik gibi veri bakımından zengin uygulamalara doğru ilerliyor. Bu nedenle Ericsson, sektörde bir ilk olarak şebekeleri sorunsuzca geleceğin şebekelerine dönüştürecek çözümleri geliştirdi.
 
Ericsson’un yeni 5G platformu, 5G çekirdek, radyo ve iletim portföyleri ile dijital destek sistemi, dönüşüm hizmetleri ve güvenlik konularını kapsıyor. 5G’ye hazırlanmak için gerekli olan bu platform operatörler için çok önemli bir fırsat sunuyor.
 
Ericsson’a göre 2026’da dünya çapındaki telekom operatörleri 5G teknolojisini çeşitli sektörlerin dijitalleşmesi için kullanacak ve bu sayede 582 milyar dolar değerinde yeni pazarlar oluşacak. Bu durum, operatörlerin 2026’daki gelirlerine %34 katkı anlamına geliyor.
 
Yakında lanse edilecek diğer bir Ericsson araştırmasına göre ise 5G tarafından oluşturulacak ya da geliştirilecek fırsatların etkin olacağı sektörler üretim, elektrik, doğalgaz, su gibi kamu hizmetleri olarak öne çıkıyor.
 
Ericsson’dan Çekirdek Sistemi
 
Ericsson, şebeke dilimlerini temel alan ve 5G kullanım senaryolarını mümkün kılan ilk 5G Çekirdek Sistemi’ni de lanse etti. Şebeke dilimleri, aynı şebeke üzerinde eşzamanlı olarak, ayrı sanal ağlar oluşturarak, operatörlere farklı senaryolar için gerekli olan şebeke özelliklerini uçtan uca sağlayabiliyor.
 
Daha şimdiden, bu 5G Çekirdek Sistemi, çeşitli senaryolarla, telekom operatörlerinin gelirlerini arttırmak için fırsatlar yakalamasına olanak veriyor. Böylelikle Ericsson, 5G Çekirdek sistem ve uygulamalarına yeni özellikler ekliyor:
 
Birleştirilmiş ağ dilimleri: Bu teknoloji, operatörlerin global şebeke hizmeti sunmasına ve operatörlerin diğer operatörlerle ayrı anlaşmalar yapmadan global deneyim yaratmasına olanak tanıyor.
 
Ağ dilimlerinin yönetimi: hizmet bağlantılarının otomatik kurulumunu, hizmet kalitesinin düşük maliyetli ve hızlı olmasını sağlıyor.
 
5G politikası ve şebeke dilimleri için kullanıcı verileri ise kullanıcıların doğru hizmet kalitesine sahip olmasına ve veri bütünlüğüne imkân tanıyor.
 
Dağıtılmış bulut hizmeti: eş zamanlı yüz tanıma gibi kısa süreli gecikmeli uygulamalara olanak tanıyor. Ek olarak 5G çekirdek şebekesi, kontrolün ve kullanıcı verilerinin tamamen ayırabilmesinin yanı sıra, benzersiz hız ve yüksek kapasite de sağlıyor.
 
5G dönüşüm hizmeti: mevcut çekirdek mimarisi ve operasyonunun 5G çekirdek mimarisine dönüştürülmesinden ve sanallaştırılmış, otomatik operasyon model temelli olmasından sorumlu.
 
Örnek uygulama, Ericsson önderliğinde Deutsche Telekom ve SK Telecom ile birlikte başarıyla gerçekleştirildi. Üç şirket, şebeke dilimlerini diğer operatörlerin servis alanlarından ulaşılabildiği, dünyanın ilk kıtalararası 5G şebeke testini gerçekleştirdi.
 
Erişim ve iletim alanında, Ericsson’un geçen sene piyasaya sunduğu dünyanın ilk 5G NR radyosuna ek olarak orta ve yüksek frekanslarda da çalışan 5G New Radio (NR) ürünlerini geliştirdi. Tüm 5G frekans bantlarını destekleyen ürünlerin piyasaya çıkması 5G ekosisteminin gelişmesini sağlayacak. 5G Radyo portföyü, standartlaştırılmış yeni 5G fronthaul ara yüzünü destekleyen ilk portföy olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ericsson5G5G Çekirdek Sistemi
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