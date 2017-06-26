Dünya’yı uzaya bağlayacak uzay asansörünün prototipi tanıtıldı

UZUN bir süredir bilimkurgu filmlerini anımsatan bu konu hakkında çalışmalar yürüten Japonya merkezli inşaat firması Obayashi Corporation'a göre, 2050 yılına geldiğimizde gezegenimizin yörüngesine asansör ile çıkmak mümkün olacak.
Şirket geçtiğimiz aylarda uzay asansörü için çalışmalara başladığını duyurmuştu.
Hatırlatmakta fayda var gezegenimizin yörüngesine bulunan ISS, yeryüzünden 100 km yükseklikte
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