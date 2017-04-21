Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
92600
ALTIN
150.118
DOLAR
3.6409
STERLIN
4.6682
EURO
3.8980
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Dikkat! Eğer telefonunuz çalınırsa...
Dikkat! Eğer telefonunuz çalınırsa...
Ağız kokusu olanlar dikkat!
Ağız kokusu olanlar dikkat!
Hepatit B hastalığı tarih oluyor
Hepatit B hastalığı tarih oluyor

Dikkat! Eğer telefonunuz çalınırsa...

BTK, cep telefonların kaybolması ve çalınmasıyla ilgili uyarıda bulundu. Vatandaşların telefonların IMEI numarasını kaydetmesi gerekiyor

Dikkat! Eğer telefonunuz çalınırsa...

BTK, cep telefonların kaybolması ve çalınmasıyla ilgili uyarıda bulundu. Vatandaşların telefonların IMEI numarasını kaydetmesi gerekiyor

21 Nisan 2017 Cuma 13:05
Dikkat! Eğer telefonunuz çalınırsa...
banner404

CEP telefonu çalınan kişi, bir yandan kendisi için çok değerli olan rehberini kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, diğer yandan telefonunun suç örgütleri tarafından kullanılmasından endişe duyuyor. Yaklaşık 75 milyon cep telefonu abonesinin bulunduğu Türkiye'de bazı art niyetli kişiler çalıntı cep telefonlarını kullanıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), cep telefonunu kaybeden vatandaşın yapması gerekenleri kamuoyu ile paylaştı.
BTK bünyesinde kurulan Bilgi ve İhbar Merkezi’nin (BİM) 0 312 294 94 94 numaralı telefonunu arayarak 15 haneli IMEI numarasını bildiren vatandaş, hattın iletişime kapanmasını sağlıyor. Resmi internet sitesinden bir vatandaşın 'Cihazımı kaybettim/çaldırdım. Ne yapmalıyım?' sorusunu cevaplandıran BTK, şu açıklamada bulundu; "Cihazına ait IMEI numarası beyaz listede bulunan ancak cihazı çalınan, yağmalanan, kaybolan veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan kişiler cihazının elektronik haberleşme şebekesinden hizmet almasını engellemek için e-Devlet kapısı üzerinden veya telefon yoluyla BİM’e ihbarda bulunur. Ayrıca Mahkemelere veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına da çalıntı cihaz ile ilgili başvuruda bulunulabilir. Kayıp/çalıntı ihbarının gerçekleşmesi için öncelikle cihaza ait 15 rakamlı IMEI numarasının bilinmesi, hat sahibi olan kişinin telefon ile ihbarda bulunması gerekmektedir. Ayrıca Mahkemelere veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına da çalıntı cihaz ile ilgili başvuruda bulunulabilir." 'Kayıp/çalıntı cihazımın bulunmasını istiyorum. Ne yapmalıyım?' sorusunun da cevaplandırıldığı açıklamada, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun çalınan, gasp edilen veya kaybedilen telefonları bulmak ve ilgili kişiye teslim etmek gibi görevleri bulunmamaktadır. Bu konuda adli mercilere başvurulabilecektir." denildi.
BTK, vatandaşlara, cep telefonlarının çalınması durumunda, ilk olarak 0 312 294 94 94 numaralı telefondan BTK’nın Bilgi ve İhbar Merkezi’nin aranması çağrısında bulundu. Ancak bu numarayı aramadan önce IMEI numaranızı mutlaka bilmeniz gerekiyor.
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
BtkCep TelefonlarıIMEI Numarası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kulaklıklar casus mu?
Kulaklıklar casus mu?
Facebook düşünce gücünü kullanmaya başlıyor!
Facebook düşünce gücünü kullanmaya başlıyor!
Facebook’un sanal gerçeklik dünyasını tanıttı!
Facebook’un sanal gerçeklik dünyasını tanıttı!

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals