Bu sitelere girmeyin! Fotoğrafınız cinsel içerikli sitelere düşebilir

KEŞFEDİLEN Karo isimli zararlı virüs cinsel içerikli sitelerden bulaşıyor. Önce bilgisayara giriyor, ardından kullanıcıların fotoğraflarını ve kişisel bilgilerini çalıyor. Kullanıcıların dosyalarını şifreleyen ve hiçbir şekilde kullanıcıların açamadığı içeriklere ulaşabilmeniz için ise fidyeyi ödemeniz gerekiyor!

İşte kullanıcıların ekranında beliren o mesaj... Gördüğünüz anda başınız fena halde dertte demektir!



Dosyalarınıza ulaşmanız karşılığında sizden istenen para ise 500 doları buluyor. Bu yapılmadığında fotoğraflarınızın cinsel içerikli sitelerine yükleneceğine dair tehdit ediliyorsunuz. Bu tip tehditlerle boğuşmamak için güvenilir olmayan sitelerden uzak durun.

Geçtiğimiz günlerde Chrome'un sıra dışı bir özelliği açığa çıkmış ve gizli pencere kullanarak telefonu üzerinden 100'ü aşkın sekme açan kullanıcıların Google'ın gülücük simgesiyle karşılaştığı görülmüştü!



The Independent'ın haberine göre daha çok cinsel içerikli görüntüleri gizli sekmede açan ve ardında iz bırakmak istemeyen kullanıcıları bir sürpriz bekliyor.

Eğer 100 kadar sekmeyi telefonunuz üzerinden gizli sekmede açarsanız sekme sayısını gösteren kısımdaki 100 rakamı yerini ':)' simgesine bırakıyor.

Bu arada iPhone ve Android kullanıcılarının gördüğü simge de farklı. iPhone kullananlar normal gülücük ':)' görürken, Android kullananlar ise göz kırpan ';)' işaretiyle karşılaşıyor.