Bu çantanın değeri 6 milyon TL!

AY'A ayak basan ilk insan olan Amerikalı astronot Neil Armstrong'un Ay yüzeyinden topladığı tozların olduğu çanta açık artırmada 1.8 milyon dolara (6.3 milyon TL) alıcı buldu. Ay yüzeyindeki toz ve taşları ilk kez dünyaya taşıyan çanta, müzayedenin en yüksek fiyatla alıcı bulan parçası oldu.Tarihi Ay görevini 48. yıldönümünde New York’taki Sotheby’s müzayede evinde yapılan açık artırmaya telefonla katılan alıcı, isminin açıklanmasını istemedi.Ay yüzeyindeki toz ve taşları ilk kez Dünya’ya taşıyan çanta, müzayedenin en yüksek fiyatla alıcı bulan parçası oldu.1969’daki Apollo görevinin ardından Ay numuneleri alındıktan sonra, üzerinde “Lunar Sample Return” (Ay Numunesinin Getirilmesi) yazan çanta Houston’daki Johnson Uzay Müzesi’nden kaybolmuş ve yıllarca bulunamamıştı.Çanta daha sonra Kansas’daki bir müzenin müdürü olan Max Ary’nin garajından çıkmış, Ary hırsızlıktan 2014’te hüküm giymişti.Yetkililer el konulan çantayı üç kez açık artırmaya çıkarmış, sahte olduğu düşünüldüğü için teklif almayan çantayı sonunda 2015 yılında bir avukat sadece 995 dolara almıştı.Nancy Lee Carlson adlı avukat çantayı NASA’ya vererek gerçekliğinin test edilmesini istemişti. Testlerde çantanın içinde hala Ay tozu olduğu fark edilince NASA bu parçaya el koymuştu. Çantanın tekrar satışa çıkarılması da tartışma konusu yapılmıştı.Çantanın satıldığı açık artırmada Apollo 13’ün üzerinde mürettebatın notları da bulunan uçuş planı, astronot Gus Grissom’un uzay elbisesi ve Buzz Aldrin’in Ay yüzeyinde Neil Armstrong tarafından çekilen fotoğrafının orijinali gibi diğer parçalar da satıldı.