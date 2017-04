Adidas platik şişelerden spor ayakkabı yaptı

ALMAN spor markası Adidas, plastik bazlı atıkların deniz ve okyanusları mahvetmesini önlemek ve bunları temizlemek için New York merkezli Parley kuruluşuyla çalışmaya başladı.Denizlere atılan pet şişeler ve naylon poşetlerden geri dönüşüm yöntemiyle Ultraboost isimli çok tutulan sneaker modellerini yeniden üretti. Atıklardan yapılan spor ayakkabı 10 Mayıs'ta satışta olacak.Denizlerdeki doğal yaşamı tehdit eden plastik bazı atıkların azaltılarak ekonomiye kazandırılmasında ve doğanın temizlenmesinde teknoloji yine baş rolü oynayacak. İstatistiklere göre dünyada her yıl 8 milyon ton plastik çöp okyanuslara bırakılıyor. % 80'i karadan gelen bu çöpler okyanuslardaki canlıları ve eko sistemi tehdit etmekle kalmıyor insan sağlığına da ciddi tehdit oluşturuyor. Adidas, sürdürülebilirlik politikaları kapsamında her bir çift spor ayakkabı için 11 pet şişe kullanarak spor ayakkabı üretti. Okyanuslardan toplanan plastik atıklar ayakkabıların bağcıklarında, taban dokumasında ve astarlarının yapımında değerlendirildi.

ADİDAS AYAKKABI FİYATI NE KADAR ?

ADİDAS ürün kategorisi yöneticisi Mathias Amm, hedeflerinin 1 milyon çift Ultraboost serisi ayakkabı olduğunu söyledi. Ultraboost, Ultraboost X ve Uncaged serisi modeller okyanuslardan feyz alan mavi tonlarındaki renkleriyle 10 Mayıs'ta satışa sunulacak

ADİDAS daha önce de okyanus atıklarından spor ayakkabısı üretmiş fakat sınırlı sayıda olan ayakkabılar sadece konsepte dikkat çekmek için bir hamle olarak kalmıştı.

PARYEL ile birlikte geliştirilen bu proje ise Adidas'ın sürdürülebilir üretim kaynaklarını düzenli olarak kullanma yolunda attığı önemli bir adım olarak görülüyor. Firma, mağazalarındaki 70 milyon naylon poşeti kağıtla değiştirme kararı da almıştı. 736 personel bu amaç için 33 bin saat gönüllü mesai yapmıştı.Alman markası, geçtiğimiz günlerde yayımladığı sürdürülebilirlik raporunda, gelecek yıldan itibaren % 100 geri dönüştürülmüş pamuk kullanma hedefi de belirlemişti.