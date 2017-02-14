Zorlu deplasman

AYTEMİZ Alanyaspor'da 2 günlük izin dün sona erdi. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Trabzonspor maçı hazırlıklarına başlayan turuncu yeşilliler, teknik direktör Safet Susiç gözetiminde 1,5 saat süren bir antrenman gerçekleştirdi. Sakatlığı süren Cenk Ahmet'in katılmadığı yenileme antrenmanına ısınma koşusu ile başlayan oyuncular, ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmandan önce gazetecilere konuşan teknik direktör Safet Susiç, Trabzonspor deplasmanında zorlu bir maç yapacaklarını söyledi. Susiç, "Trabzonspor ligin ikinci yarısında iyi bir performans ortaya koyuyor. 4 maçtır hep galip geldiler. Trabzon'a kazanmak için gideceğiz. Önce puanlar almamız gerekiyor. Deplasmanda belki defansif bir oyun ortaya koyabiliriz ancak kendi evimizde oynadığımız maçlarda her zaman ofansif hücum futbolu sergileyeceğiz" şeklinde konuştu.

RAKİP ÇOK FORMDA

Alanyaspor'un konuk olacağı bordo mavili ekip, ligin 16 haftalık ilk bölümünde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 18 puan topladı. Karadeniz ekibi, ikinci devrede oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanarak en fazla puan toplayan takım unvanını elde etti. Ligin ilk yarısını 13. sırada tamamlayan bordo mavililer, aldığı galibiyetlerle puanını 30'a çıkarırken, 4 haftada 7 basamak yükselme başarısı göstererek 6. sıraya kadar tırmandı. Trabzonspor, 17. haftada deplasmanda Bursaspor'u 2-1 yenerek ligin ikinci bölümüne galibiyetle başladı. Kasımpaşa'yı 18. haftada İstanbul'da 1-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, yeni stadı Medical Park Arena'da oynadığı ilk maçta Gaziantepspor'u 4-0 yendi ve bu sezon en farklı galibiyetine imza attı. Bordo-mavililer, son olarak Osmanlıspor'u deplasmanda 1-0 yenerek yükselişini sürdürdü.

