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Zidane'ın oğlu, Alaves'e transfer oldu

Real Madrid'in altyapısından yetişen ve kulübün İspanya 3. Ligi'ndeki Castilla takımında oynayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Enzo Zidane, La Liga takımlarından Alaves'e transfer oldu

Zidane'ın oğlu, Alaves'e transfer oldu

Real Madrid'in altyapısından yetişen ve kulübün İspanya 3. Ligi'ndeki Castilla takımında oynayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Enzo Zidane, La Liga takımlarından Alaves'e transfer oldu

30 Haziran 2017 Cuma 00:06
Zidane'ın oğlu, Alaves'e transfer oldu
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ALAVES'İN internet sitesinden yapılan açıklamada, 3. Lig'de mücadele eden Real Madrid'in B takımı Castilla'dan Enzo Zidane ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı ve futbolcunun gelecek hafta basına tanıtılacağı belirtildi. Anlaşma gereği, Real Madrid'in Enzo Zidane'ı geri satın alma opsiyonun bulunduğu da bildirildi.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın oğlu olmasından dolayı son yıllarda ismi sık duyulan Enzo, geçen sezon babası tarafından bazı maçlarda Real Madrid'in A takım kadrosuna alınmış ve 45 dakika oynatıldığı İspanya Kral Kupası'ndaki Cultural Leonesa maçında bir de gol atmıştı.

Castilla takımında geçen sezon 32 maça çıkan Enzo, 5 kez fileleri havalandırdı. Enzo, Fransa 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nda da forma giydi.

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Anahtar Kelimeler:
ZİDANEAlaves
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